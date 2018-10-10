Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı dün bakanların, bürokratların sivil toplum örgütlerinin ve bine yakın şirketin üst düzey yöneticisinin katıldığı toplantıda açıkladı. Programa göre, mücadeleye katılacak firmalar asgari yüzde 10 indirim uygulayacak, yıl sonuna kadar elektrik ve doğal gaza zam yapılmayacak, bankalar yüksek kredi faizlerinde yüzde 10 indirim yapacak, işçi çıkarmalarının önüne geçilmesi aşamasında işletmelere destek verilecek, fırsatçılık ve stokçulukla etkin mücadele sürecek, bekleyen KDV iade süreçleri hızlandırılacak.







Habertürk yazarları Abdurrahman Yıldırım ile Cüneyt Başaran, kamunun yanı sıra, bankaların, şirketlerin ve sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı yorumladı.

Abdurrahman Yıldırım "Enflasyona % 10'luk indirim desteği" başlıklı yazısında kampanya enflasyonu düşürür mü sorusunu yanıtladı.

Cüneyt Başaran da "Enflasyon ile topyekün mücadele" başlıklı yazısında kampanyanın artılarını ve çekincelerini yazdı.

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