Hac kura sonuçları isim listesi belli oluyor! eDevlet 2024 Hac kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulama yapılır?

Hac kura sonuçları isim listesi belli oluyor! eDevlet 2024 Hac kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulama yapılır?

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İslam dininin farzlarından biri olan hac ibadetini yerine getirmek isteyenler ön kayıtlarını tamamladılar. Diyanet tarafından yapılan açıklamayla kura takvimi belli oldu. Hac kura sonuçları sorgulama işlemi www.hac.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilecek. İşte, konuya dair güncel bilgiler...