Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.335,49 %-0,28
        DOLAR 45,0067 %0,07
        EURO 52,5861 %-0,03
        GRAM ALTIN 6.757,75 %-0,32
        FAİZ 40,28 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 108,30 %-0,65
        BITCOIN 77.803,00 %-0,13
        GBP/TRY 60,6160 %-0,08
        EUR/USD 1,1679 %-0,03
        BRENT 106,02 %0,90
        ÇEYREK ALTIN 11.048,91 %-0,32
        Hacibabai: Hürmüz Boğazı geçiş ücretlerinden elde edilen ilk gelir Merkez Bankası hesabına yatırıldı

        Hacibabai: Hürmüz Boğazı geçiş ücretlerinden elde edilen ilk gelir Merkez Bankası hesabına yatırıldı

        İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacıbabai, Hürmüz Boğazı'ndan "geçiş ücretlerinden elde edilen ilk gelirlerin" Merkez Bankası hesabına aktarıldığını belirtti. Hacibabai, "Hürmüz Boğazı'na hakim olmak, İran'ın uluslararası ekonomideki rolü anlamına gelir. Bu boğaz üzerinde kontrolümüz var. Hürmüz Boğazı geçiş ücretlerinden elde edilen ilk gelir Merkez Bankası hesabına yatırıldı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 07:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hürmüz'den ilk geçiş gelirleri İran'ın kasasına girdi

        İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Hacıbabai, ABD'nin mevcut politikalarını ve tehditlerini sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın açılmayacağını ifade etti.

        İran’ın yaklaşımının "müzakere değil haklarını elde etmek" olduğunu vurgulayan Hacibabai, İran'ın Hürmüz Boğaz üzerinde tam egemenlik istediğini ifade ederek, "İran milletinin talebi, Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olması ve bu boğazdan geçen tüm gemilerin İran milletine riyal cinsinden vergi ödemesidir" dedi.

        Hürmüz Boğazı'nın küresel denklemlerdeki önemine ve küresel petrol ticaretinin yüzde 20'sinin ve doğalgazının yüzde 35'inin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğine değinen Hacibabai, "Hürmüz Boğazı'na hakim olmak, İran'ın uluslararası ekonomideki rolü anlamına gelir. Bu boğaz üzerinde kontrolümüz var ve Hürmüz Boğazı geçiş ücretlerinden elde edilen ilk gelir Merkez Bankası hesabına yatırıldı" ifadelerini kullandı.

        İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacıbabai, hangi gemilerden ve ne zaman geçiş ücreti alındığına ilişkin detay vermedi.

        ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı.

        İran Meclisi'nin, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerden geçiş ücreti alınmasını içeren bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı da açıklanmıştı. Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasını öngören yasa tasarısında, ücretlerin İran'ın ulusal para birimi riyal ile ödenmesinin belirlendiğini bildirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
