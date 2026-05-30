Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni sezonda 10+4 şeklinde uygulanacak olan yabancı kuralına yönelik tepki gösteren kulüplere seslendi. Kulüp başkanlarının eski alışkanlıklardan vazgeçmeleri gerektiğini belirten Hacıosmanoğlu, "Kulüp başkanlarından istirham ediyorum, eski alışkanlıklarını bıraksınlar. Bu yabancı kuralını bu sene açıklamadık, Kamuoyunu yanıltıyorlar. Teknik direktörler, yöneticiler ve biz bunu geçen sene açıkladık. 12+4 ile devam etsek sorunlar düzelecek miydi?" şeklinde konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
"PIRLANTA GİBİ BİR JENERASYONA SAHİBİZ"
"Milli takımda ortam gayet iyi. Genç ve pırlanta gibi bir jenerasyona sahibiz. Bu aile ortamını yaratan kişi Montella. Türk milleti adına ona teşekkür ediyorum. İnşallah 3-4 turnuva daha takımın başında durur"
"MONTELLA UZUN SÜRE BURADA OLACAKTIR"
"Vincenzo Montella müthiş bir insan! Bazen insanlar eleştiriyor, doğru giden işi eleştirebilir insanlar. Hocamız, uzun süre burada olacaktır diye düşünüyorum. Bizi oluruz veya olmayız... Bu çocuklarla birlikte, daha da gençleri katarak 3-4 turnuva daha Milli Takım'ın başında kalır diye düşünüyorum."
"HAYALİNİ KURDUĞU ROMA'YI BİLE KABUL ETMEDİ"
"Montella, çalıştırdığı takımlarda "Roma'dan teklif gelirse giderim" maddesi koyduruyordu. Milli Takım'da bu madde yoktu. Roma'dan teklif geldi. "Roma'yı yıllardır bekliyorum, değerlendirmek isterim. İki Play-Off maçımız var, oradan kötü sonuç almamız halinde beni gönderecekseniz, şimdi gideyim' dedi. Kaptanlarla konuştum, sonrasında 'Benim olduğum sürece buradasın' dedim. Hayalini kurduğu Roma'yı bile kabul etmedi, teşekkür ediyorum. Zaten Türk gibi oldu. Dünya Kupası'ndan sonra Türk vatandaşı yapacağız. İsmini kendi belirler. Bizde, Montella'nın sınırsız limiti var.
"TRABZONSPOR BAŞKANLIĞINDAN SONRA 10 TANE KURBAN KESTİM"
TFF Başkanı olma süreci
"Ben futboldan soğumuştum. Trabzonspor başkanlığını bırakınca hatta 10 tane kurban kesmiştim. Ama sonrasında kızımın 'Başkan ol ve dünya şampiyonu olalım.' demesiyle geri döndüm. İnşallah şampiyon olarak yurda döneceğiz. Çocuklarımız bunu başaracak potansiyele sahip"
"KOLTUKLARDA UZUN OTURMA DERDİMİZ YOK"
"Bizim bu koltuklarda uzun süre oturma derdimiz yok! Bizim varlık sebebimiz koltuklar değil! Adil, adaletli ve ahlaklı bir şekilde hizmet edebiliyor muyuz? Edemiyorsak, zaten durmayız!"
"HAYALİM TÜRKİYE'DE YAPILMASI"
"Hayalim, Dünya Kupası'nın Türkiye'de yapılması. Rahatlıkla tek başımıza organize edebiliriz."
ANADOLU KULÜPLERİNE DESTEK
"Avrupa'da başarılı olmak istiyorsak, Anadolu takımlarının güçlü olması lazım! Eksi bütçeli federasyon görev aldık, tarihte böyle bir durum yok! Mali direktörü sordum ve nasıl böyle bir şey olduğunu sordum! Düzelteceklerini söyledi, sonra gönderdik evine! Evinde düzeltiyordur herhalde! Kimse para aldı, yedi falan demiyoruz. Bütçe artıya geçti, olmayan sponsorlukları gelir gibi göstermedik! Geçen seneki dönemde bunlar da vardı! Bu senenin gelirini yazıyoruz, gelecek senelerin gelirini bilançoya eklemedik! Alt liglere ve Anadolu takımlara büyük takımlar da dahil tabii... Kulüplere desteğimiz olacak."
YAYIN GELİRİ DAĞITIMI
"Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya'da eşit dağıtım %50, Almanya'da %53! Bizde %37! Avrupa'da şampiyonluğa ekstra para yok! Bizde o %11'lik payı kaldırdık ve %48'e tamamladık. Beş büyük ligin ayarına geldik. Türkiye'yi Avrupa'da 6. olarak kabul edersek, biz de o dengeye geldik. Dört büyükler için büyük para değil ama Anadolu takımları için önemli gelir olacak."
"FUTBOLUN MARKA DEĞERİ İÇİN KANUN GELMELİ"
"Türkiye'de yöneticiler, teknik direktör görevlerinde kalabilmek için her şeyi yapıyor! Bu sadece futbolda değil, birçok yerde böyle! İngiltere'de 5-10 dakika pozisyon değerlendirmesi var! Oradaki hatalar, Türkiye'de olsa yer yerinden oynar! Bizde 2-3 saat! Ortağımız olan yayıncı kuruluşta bile ayağı kayan hakeme 'Bundan hakem olur mu? Ayakta duramıyor' diyorlar. Bu devletin meselesi! Futbolun marka değerini arttırmak istiyorsak kanun gelmeli! Çıkıp 2-3 saat olmayan şeyleri konuşmak marka değerini arttırmıyor?"
"AVRUPA'DA BAŞARI DİYE HAYAL KURARSIN!"
"Hakemleri değiştiriyoruz, bir de hakem olayına girdik! UEFA bile bunu nasıl çevirdiğimizi soruyor, hakemlerin 3'te 1'i gitti! Kolay değil! Bir tane yönetici gördünüz mü, 'Biz de destek olalım da düzelsin' diyen? Herkes kendine istiyor! Kimse düzelmesini istemiyor! Kendine istersen marka değeri kalmaz! İngiltere'de düşen takımın aldığı parayla, sen de Avrupa'da başarılı olacağım diye hayal kurarsın! Bizim hiçbir takıma art niyetimiz yok! Herkese kapılarımızı açtık! Amatör takımlara kadar kapılarımızı açtık!"
BAHİS SORUŞTURMASI
"İçişleri Bakanımız Adil Gürlek ile Başsavcı olduğu döneminde haftada 2-3 kez koordineli çalışıyorduk. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yeni Başsavcımız da Bakan Bey'in yardımcısıydı. Başsavcı vekilimizin talihsiz açıklaması oldu, onu düzeltirler. Dünya Kupası'ndan sonra işlem yapılacak diye bekleyen bir şey bizde yok!
Oyuncu, menajer, masör, doktor, antrenör... Bütün dosyaları yaptık. Yönetici ve başkanların dosyayı gelir diye söyledim. 5 bine yakın isim. Onun bilgileri geldikten sonra işlemimize devam edeceğiz. Elimizde belge var da Dünya Kupası'nı bekliyoruz? Biz kirli insanlarla mı Dünya Kupası'na gidiyoruz? Sıra yöneticilere geldi.
Allah nasip ederse önümüzdeki hafta isimler geldikten sonra resmi müracaatımızı Spor Toto'ya yapacağız ve bahis şirketlerinden dosyalar gelecek. Arkadaşlar titiz bir şekilde çalışacak. Her şey ortada."
İSTİKLAL MARŞI
Maç öncesi seremoni
"UEFA ve FIFA düzenleme istiyordu. Kulüplerden de talep geldi! İstiklal Marşı okunmama durumunu söylemek nasıl bir hainlik? Bunu vatan hainleri söyler! Buna kimin gücü yeter! Bunu gündeme getirenlerin Türk olduğua inanmıyorum!"
YABANCI KURALI AÇIKLAMASI
"Kulüp başkanlarından istirham ediyorum, eski alışkanlıklarını bıraksınlar! Eskiden özellikle dört büyükler ile iyi geçineyim, bir daha fazla oturayım derdine düşmüştü TFF başkanları! Bizim öyle bir derdimiz yok! Bu ülkeye karşı sorumluluğumuz var! Futbolun marka değerine hizmet ediyoruz! Herkesi memnun etme derdimiz yok!
Bu yabancı kuralını bu sene açıklamadık! Kamuoyunu yanıltıyorlar! Teknik direktörler, yöneticiler! Biz bunu geçen sene açıkladık! 12+4 ile devam etsek, sorunları mı düzeliyor? 2 tane ile kurtulacak mısınız? Bir de bu ülke yabancı çöplüğünden kurtulsun! Kulüpler borç batağında! Türkiye'de futbolcu mu yok? gençlere şans verseniz...
Lamine Yamal kaç yaşında oynuyor? Arda Güler, Kenan Yıldız... Posası çıkmış oyuncuları getiriyorsunuz, ne oluyor?
Kimseye 12+4 için söz vermedik! Kimseyle böyle bir konuşmamız olmadı!"
"ANASININ KARNINDAN DOĞMADI..."
"Yaklaşık bir senedir, not alıyorum... Allah'a havale ediyorum! Kişisel herkese verecek cevabım var ama bir senedir kimseye kişisel cevap vermiyorum!
Allah'a havale ediyorum! Başarı yakalamak için insanları insanların önüne atabilirsiniz. Paralı troller tutabilirsiniz. Bu kainatın bir efendisi var, her şeyi görüyor!
İşlemediğimiz suçtan, kendi eksikliklerinizden bizi toplum önüne atıyorsunuz! O yapılanların binde birini, benim yüzü karşı yapacak adam daha anasından doğmadı.
Trollerle ölmüş anneme küfür ettiriyorsunuz! Yaradan her şeyi görüyor!"
"ALLAH YOLUMUZU AÇIK ETSİN!"
"Bu aziz millet her şeyi hak ediyor! 2002'de Dünya Kupası'nı izledik, gururluyuz. Bugün TFF Başkanı olarak arkadaşlarımızla birlikte ABD'ye gidiyoruz. Hayalimiz 18 Temmuz'da New York'tan kupa ile dönmek. Çok dua alıyoruz, Allah inşallah bize bunu nasip edecek. 30 tane federasyon başkanı, '80 milyon değil, biz de varız! Biz de sevineceğiz' dedi. Türk, İslam alemine karşı da sorumluyuz. Allah yolumuzu açık etsin."