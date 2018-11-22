Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı ve Almanya'nın başkenti, büyük ödülü “Altın Ayı” olan film festivalinin düzenlendiği şehir işaret edildi. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. İşte Hadi ipucu sorusu için Almanya'nın başkenti, büyük ödülü “Altın Ayı” olan film festivalinin düzenlendiği şehir neresi?

HADİ İPUCU: ALMANYA'NIN BAŞKENTİ NERESİ? BÜYÜK ÖDÜLÜ “ALTIN AYI” OLAN FİLM FESTİVALİ HANGİ ŞEHİRDE?

Büyük ödülü “Altın Ayı” olan film festivali Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenelenen Berlin Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film için verilen en yüksek ödüldür.

BERLİN ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ

Berlin Uluslararası Film Festivali Venedik ve Cannes festivalleri ile birlikte Avrupa'nın önde gelen film festivallerindendir. Berlinale olarak da bilinir. 1951 yılından beri düzenlenmektedir. Her yıl Şubat ayında gerçekleştirilir. Ödüller Altın ve Gümüş ayılardır. (Ayı Berlin şehrinin sembolüdür.) Açılışı Berlin'deki Marlene-Dietrich-Platz 1'de bulunan Berlinale Palast'ta yapılır.

ALMANYA'NIN BAŞKENTİ BERLİN

Berlin, Almanya'nın başkenti ve en büyük şehridir. Berlin, aynı zamanda bir eyalet-kenttir.

II. Dünya Savaşı öncesinde 4,3 milyon kişinin yaşadığı şehirde 2008 itibarıyla 3,5 milyon kişi yaşamaktadır. Berlin, Kuzey Almanya'da, Spree ve Havel nehirlerinin arasındaki kumluk bölgeye kuruludur. 1961'den 1990'a kadar (Komünist) Doğu ve Batı Berlin olarak ikiye ayrılmış olan kenti ikiye bölen duvara (Berlin Duvarı) sonradan "utanç duvarı" adı da verilmiştir. Daha sonra duvar yıkılmıştır.

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