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Hadise bikinili pozlara doyamadı! Ünlü şarkıcı Instagram'da nefes kesti!

İş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız Çırağan Sarayı'nda evlenen fakat 5 ay sonra ani bir kararla bu evliliği sonlandıran başarılı şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

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  • Hadise bikinili pozlara doyamadı! Ünlü şarkıcı Instagram'da nefes kesti!

    Rapçi Murda ile çektiği klipler ve konser sırasında yaptığı danslarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hadise, son dönemlerde sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla gönülleri feth ediyor.
  • Hadise bikinili pozlara doyamadı! Ünlü şarkıcı Instagram'da nefes kesti!

    Şimdilerde O Ses Rap yarışmasında jüri koltuğunda olan Hadise, sık sık bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sunan Hadise, düzgün fiziğiyle tam not alıyor. 
  • Hadise bikinili pozlara doyamadı! Ünlü şarkıcı Instagram'da nefes kesti!

    Instagram hesabında 14.5 milyon takipçisi olan Hadise, bikinisiyle verdiği pozlarını sosyal medyanın hikaye bölümünden yayınladı.
  • Hadise bikinili pozlara doyamadı! Ünlü şarkıcı Instagram'da nefes kesti!

    EXXEN platformunda yayınlanan O Ses Rap'te Sefo, Murda, Eypio ve Mero ile birlikte jüri koltuğunda oturan Hadise'nin ayna karşısında verdiği bikinili pozu, takipçileri tarafından çok beğenildi.
  • Hadise bikinili pozlara doyamadı! Ünlü şarkıcı Instagram'da nefes kesti!

    İşte Hadise'nin son pozları...
  • Hadise bikinili pozlara doyamadı! Ünlü şarkıcı Instagram'da nefes kesti!
  • Hadise bikinili pozlara doyamadı! Ünlü şarkıcı Instagram'da nefes kesti!
  • Hadise bikinili pozlara doyamadı! Ünlü şarkıcı Instagram'da nefes kesti!
  • Hadise bikinili pozlara doyamadı! Ünlü şarkıcı Instagram'da nefes kesti!
  • Hadise bikinili pozlara doyamadı! Ünlü şarkıcı Instagram'da nefes kesti!
  • Hadise bikinili pozlara doyamadı! Ünlü şarkıcı Instagram'da nefes kesti!
  • Hadise bikinili pozlara doyamadı! Ünlü şarkıcı Instagram'da nefes kesti!
  • Hadise bikinili pozlara doyamadı! Ünlü şarkıcı Instagram'da nefes kesti!
  • Hadise bikinili pozlara doyamadı! Ünlü şarkıcı Instagram'da nefes kesti!
  • Hadise bikinili pozlara doyamadı! Ünlü şarkıcı Instagram'da nefes kesti!
  • Hadise bikinili pozlara doyamadı! Ünlü şarkıcı Instagram'da nefes kesti!
  • Hadise bikinili pozlara doyamadı! Ünlü şarkıcı Instagram'da nefes kesti!
  • Hadise bikinili pozlara doyamadı! Ünlü şarkıcı Instagram'da nefes kesti!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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