Sosyal medyadan Hadise'ye gelen bazı tepkiler ise şöyle;

- "Bu kadar yapmacık, bu kadar itici birini görmedim"

- "Kanım dondu, nasıl bu kadar saygısız olabiliyorlar? Nasıl kimse 'Biz ne yapıyoruz, bu şarkı ne alaka?' diye tepki göstermemiş? Biraz yerimizi bilelim demesek mi? Her acıdan prim kasmak zorunda mısınız? Korkunç ya!"

- "Bomboş kadınsın ya Hadise, acaba nasıl kurdun alakayı?"

- "Alakayı çözemedik ama Hadise kendini göstermiş, bunu istiyordu zaten"

- "Küçücük çocuğun vahşice ölümünü kendine prim olarak kullanıyor. Yazıklar olsun"