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        Haberler Magazin Hadise'den, Ahmet Çakar'a 50 bin TL'lik tazminat davası - Magazin haberleri

        Hadise'den, Ahmet Çakar'a 50 bin TL'lik tazminat davası

        Ünlü şarkıcı Hadise, kendisi hakkında hakaret içeren ifadeler kullanan eski spor yorumcusu Ahmet Çakar'a karşı harekete geçti. Hadise, Çakar'a 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Ahmet Çakar, yeni paylaşımıyla Hadise'ye yine sert sözler yöneltti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 22:53 Güncelleme: 22.01.2025 - 22:53
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        Şarkıcı Hadise, katıldığı bir programda geçmişte yaşadığı bir ilişkiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda b ulunmuştu. İsim vermeden yönelttiği iddialar ise eski sevgilisi Sinan Akçıl tarafından yanıt bulmuştu.

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        "GÖRGÜSÜZ BİR KADINMIŞ"

        Bu gelişmeler üzerine spor yorumcusu Ahmet Çakar, Hadise’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Çakar, katıldığı bir yayında Hadise için şu ifadeleri kullandı; "Hadise, terbiyesiz ve görgüsüz bir kadınmış. İnsanların özel hayatında bazı alışkanlıkları olabilir ama bunları toplum önünde gündeme getirmek doğru değil."

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        Ahmet Çakar, eleştirilerine öyle devam etmişti; "Sinan Akçıl, o programa çıkıp Hadise hakkında özel hayatıyla ilgili konuşsaydı, büyük bir tepki doğardı. İnsanların mahremiyetine saygı duymak gerek. Hadise'nin bu açıklamaları, onun ne kadar varoş ve basit biri olduğunu gösteriyor."

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        Hadise, Ahmet Çakar’ın bu ifadelerinin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı gerekçesiyle yasal yollara başvurarak 50 bin TL'lik tazminat davası açtı.

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        Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından Hadise’yi hedef alan yeni bir paylaşımda daha bulundu; "Bak Hadise hanım! Sen sadece cahil ve varoş bir kişi değilsin, aynı zamanda Türk genç kızlarına kötü örnek olan popülist kültürün bir yansımasısın."

        Fotoğraflar: X

        #hadise
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