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        Haberler Magazin Hadise iddialı pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü şarkıcıya rekor beğeni geldi!

        Hadise iddialı pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü şarkıcıya rekor beğeni geldi!

        Gerek sahne performansıyla gerekse tercih ettiği iddialı kombinleriyle dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirdi. Ünlü isme sevenlerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 01:09 Güncelleme: 05.12.2023 - 01:09
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        5 ay boyunca insanı Mehmet Dinçerler ile evli kalan ve sonrasında ani bir kararla bu evliliği sonlandıran Hadise, boşanmayla birlikte sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarına da hız verdi.

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        Son olarak Exxen platformunda yayınlanan O Ses Rap yarışmasında Murda, Sefo ve Mero ile birlikte jüri üyeliğini yapan güzel şarkıcı Hadise 14.4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından cesur gönderiler yayınlamaya devam ediyor.

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        Hadise'nin "I hear you! Let’s go Monday! (Seni duyuyorum! Pazartesiye gidelim!)" notuyla yayınladığı son gönderilerine sevenlerinden 158 binin üzerinde beğeni ve 1160'dan fazla övgü dolu yorum geldi.

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        Hadise'nin son pozuna hayranlarından: "Kraliçe", "Queen dediklerinde akla gelen tek isim", "Yine ateş ediyor","Bakmalara doyamıyoruz" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Hadise'nin yayınladığı son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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