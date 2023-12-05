Hadise iddialı pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü şarkıcıya rekor beğeni geldi!

5 ay boyunca insanı Mehmet Dinçerler ile evli kalan ve sonrasında ani bir kararla bu evliliği sonlandıran Hadise, boşanmayla birlikte sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarına da hız verdi.

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Son olarak Exxen platformunda yayınlanan O Ses Rap yarışmasında Murda, Sefo ve Mero ile birlikte jüri üyeliğini yapan güzel şarkıcı Hadise 14.4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından cesur gönderiler yayınlamaya devam ediyor.