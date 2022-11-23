Hadise isyan etti: 1.5 senedir tehdit ediliyorum!

"1.5 YILDIR ŞANTAJ YAPILIYOR"



Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım. Geçtiğimiz günlerde göz doktorundan çıkarken bana 'Yine kürtaj yaptırmıştır' dedi bu grup.



Bu insanlara göre metres oldum, bu insanlara göre bel altı ne geliyorsa aklınıza çoğuna maruz kaldım. Bu insanlar tarafından bana tam 1.5 yıldır şantaj yapılıyor.



'İnsan' diyorum ama insanlığa sığacak bir şey değil bu yaptıkları. Ben onlara ait bir malzeme değilim, ben bir insanım.

Özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit… Ben Hadise’yim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar?



Ben artık buradan tüm kadınlara, Adalet bakanımıza (Bekir Bozdağ), adalet sistemimize sesleniyorum.