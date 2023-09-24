Hadise üstsüz pozunu paylaştı! Ünlü şarkıcı sosyal medyayı yıktı geçti!
Geçtiğimiz günlerde eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Hadise iddialı paylaşımlarına yenisini ekledi. Ünlü isim son olarak üstsüz çekildiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.
Türkiye'nin en başarılı şarkıcılarından biri olan Hadise, sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı gönderilerle magazin gündeminde adından sık sık söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı şimdilerde yeni şarkısının çıkış günü için heyecanlı anlar yaşıyor.
İş insanı Mehmet Dinçerler ile evlendikten 5 ay sonra boşanan Hadise, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ünlü şarkıcı son olarak üstsüz verdiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Hadise'ye dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.
Instagram hesabında 14.5 milyon takipçisi olan Hadise, yayınladığı gönderisinin altına yeni şarkısının adıyla bir not yazdı. Ünlü şarkıcının "Kimse sen gibi sevmiyo" notuyla yazdığı gönderisi kısa süre içerisinde rekor beğeni ve yorum aldı.
Hadise'ye sevenlerinden: "Kadın gibi kadın", "Bambaşka bir aurası var", "Bu fotoğraflar beni kalbimden vurdu", "Kimse sen gibi olamaz", "Biz seni seviyoruz" gibi yorumlar geldi.
İşte Hadise'nin son pozları...