Hafik'in keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleri
Hafik'teki konglomera kayalar ve basamaklı şelale keşfedilmeyi bekliyor
Giriş: 09 Mayıs 2026 - 11:14
Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Özen köyünde bulunan konglomera kayalar ve bu kayaların üzerinden süzülen küçük şelale, doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.
Özen köyü sınırları içerisinde yer alan Nivikboğazı mevkisindeki konglomera (çakılların doğal bir harçla birleşerek taşlaşmasıyla oluşan kayaç) yapılı kayalıklar ve kayalıkların üzerinden akan şelale, keşfedilmeyi bekliyor.
Baharın gelişi ve karların erimesiyle birlikte sarp yamaçlardan akan sular, sert kayaç yapısı üzerinde küçük çaplı şelale oluşturdu.