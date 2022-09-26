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Bir zamanlar ekranların gözdesi olan unutulmaz 30 Türk dizisi!

Bir zamanlar ekranların gözdesi olan unutulmaz dizileri sizler için derledik. Günümüzde yer alan dizilere nispeten daha sıcak ve sevgi dolu dizilerin yer aldığı liste sizleri nostalji bir geziye çıkarmaya hazırlanıyor. İşte geçmişte severek izlenilen 30 Türk dizisi…

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  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    1.EKMEK TEKNESİ

    2002- 2005 yılları arasında çekilen dizinin yapımcısı Osman Sınav’dır. Kuzguncuk’ta çekilen dizi 106. Bölümden sonra ekranlara veda etmiştir. Ekmek teknesi aile başından geçen komedi ve dram türünde olayları konu alıyordu.  Başrollerinde Savaş Dinçel, Hasan Kaçan, Esin Civangil, Ekin Türkmen gibi oyuncular yer alıyordu.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    2. KAVAK YELLERİ

    2007 – 2011 yılları arasında çekilen gençlik dizisi ABD televizyon dizisi Dawson’s Creek’in uyarlamasıdır. Başrollerinde Pelin Karahan, İbrahim Kendirci, Aslı Enver, Dağhan Külegeç yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    3. YAPRAK DÖKÜMÜ

    2006 – 2010 yılları arasında yayınlanan dizi Reşat Nuri Güntekin’in romanından uyarlanmıştır. Başrollerinde Halil Ergün, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır, Fahriye Evcen gibi oyuncular yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    4. LEYLA İLE MECNUN

    2011- 2013  yılları arasında yayımlanan komedi dizisi 2021 yılında EXXEN platformuna geçmiştir. Dizinin başrollerinde Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan, Ezgi Asaroğlu yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    5. BEHZAT Ç.

    2010 yılında yayınlanmaya başlayan dizi 2013 yılında Star TV’de yayınlanırken daha sonra 2019 yılında Blu TV’ye geçmiştir. Polisiye konulu dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, Nejat İşler gibi oyuncular yer almaktadır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    6. HATIRLA SEVGİLİ

    2006 -2008 yıllar arasında yayınlanan dizi 68bölüm sonra final yapmıştır. Başrollerinde Beren Saat, Cansel Elçin, Okan Yalabık yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    7. ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ

    2010 -2013 yılları arasında yayınlanan dram dizisi adından oldukça söz ettirmiştir. Dizide Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli , Wikma Elles, Ayça Bingöl, Erkan Petekkaya yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    8. HAYAT BİLGİSİ

    2003 – 2006 yılları arasında çekilen gençlik dizisinde Perran Kutman, Tarık Pauççuoğlu, Kerem Kupacı gibi oyuncular yer almaktadır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    9. AŞK-I MEMNU

    Halit Ziya Uşaklıgil’in romanından uyarlanan dizi 2008 – 2010 yılları arasında çekilmiştir. Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    10. YEDİTEPE İSTANBUL

    2001 – 2002 yılları arasında çekilen dizi dram, aile ve duygusal türde konuları işlemiştir. Dizide Emre Kınay, Uğur Polat, Zuhal Olcay, Meral Okay, Itır Esen gibi oyuncular yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    11. BİR DEMET TİYATRO

    İlk olarak 1995 – 2002 yıllarında Star TV ekranlarında daha sonra 2006- 2007 yıllarında tekrar ATV ekranlarında yer almıştır. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ gibi usta oyuncular yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    12. MUHTEŞEM YÜZYIL

    2011 – 2014 yapımı olan dizi Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki Osmanlı İmparatorluğunu anlatmaktadır. Başrollerinde Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nur Fettahoğlu gibi oyuncular yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    13. SİHİRLİ ANNEM

    2003- 2012 yılları arasında çekilen aile dizisinde İnci Türkay, Zeynep Özkaya, Defne Joy Foster, Nevra Serezli gibi oyuncular yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    14. KURTLAR VADİSİ

    2003 – 2005 yapımı dizi aksiyon, dram, ve politik türde bir Türk dizisidir. Osman Sınav’ın eserlerinden olan dizinin başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca gibi oyuncular yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    15. BİNBİR GECE

    2006 – 2009 yılları arasında yayımlanmıştır. Dram türünde olan dizide Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Metin Çekmez, Tomris İncer gibi oyuncular yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    16. CENNET MAHALLESİ

    2004 – 2007 yılları arasında yayınlanan yapım komedi türünde yer almıştır. Başrollerinde Melek Baysal, Çağla Şikel, Alişan gibi oyuncular yer almıştır. 
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    17. YILAN HİKAYESİ

    1999 -2002 yılları arasında çekilen dizi dram, komedi ve polisiye türündedir. Başrollerinde Mehmet Ali Alabora ve Meltem Cumbul yer almıştır
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    18. EZEL

    Kenan İmirzalığolu’nun yer aldığı unutulmaz dizilerden biriside Ezel’dir. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar otururken, senaryosunu Kerem Deren ve Pınar Bulut yazmıştır. Dizi 2009 yılında başlamış ve 2011 yılında sonra ermiştir. Dizide Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Barış Falay, Bade İşçil ve Sarp Akkaya gibi isimler yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    19. DELİ YÜREK

    1998 – 2002 yapım olan dizi Osman Sınav’ın yönetmenliğini üstlendiği aksiyon, dram konularını işlemiştir. Başrollerinde Kenan İmizalıoğlu, Zeynep Tokuş, Demir Karahan gibi oyuncular yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    20. EN SON BABALAR DUYAR

    2002 – 2006 yılları arasında çekilen dizi durum komedisi türündedir. Başrollerinde Levent Yüksel, Ali Erkazan, Hatice Aslan gibi oyuncular yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    21. TATLI HAYAT

    2001 – 2004 yılları arada Show TV’de yayımlanan komedi dizidir. Dizi ABD yapımı The Jeffersons adlı sitcom dizisinden uyarlanmıştır. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Türkan Şoray yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    22. RUHSAR

    1998 – 2001 yılları arasında çekilen dizi, Ruhsar ve Mazhar adında iki insanın ölümsüz aşkını konu alan fantastik bir yapımdır. Başrollerinde Hande Ataizi, Cem Davran yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    23. BİZİMKİLER

    1989 – 2002 tarihleri arasında yayınlanan dizi en çok sezona sahip ikinci Türk dizisi olarak geçiyor. Dizide Ercan Yazgan, Mehmet Akan, Erdal Özyağcılar, Engin Şenkan gibi usta oyuncular yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    24. ÇOCUKLAR DUYMASIN

    2002 – 2019 yılları arasında yayımlanan aile dizisinde Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı gibi oyuncular yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    25. ÇEMBERİMDE GÜL OYA

    Çağan Irmak tarafından yönetilen dizi zamanında oldukça ses getirmiştir. 2004 – 2005 yılları arasında yayınlanan dizide Mehmet Ali Nuroğlu, Özge Özberk, Tuba Büyüküstün gibi oyuncular yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    26. 7 NUMARA

    2000 -2003 yıllarında yayımlanan gençlik komedi dizisi. Geniş kadrosuyla zamanında sevenleri tarafından ilgiyle izleniyordu. Başrollerinde Ayça Mutlugil, Nuray Uslu, Gülden Güney, Şebnem Sönmez, Olgun Şimşek gibi oyuncular yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    27. ÇILGIN BEDİŞ

    Yonca Evcimik’in başrol aldığı dizi 1996 – 2001 yılları arasında 4 sezon boyunca çekilmiştir. Komedi ve gençlik türündeki Türk dizisi Kanal D ve Show TV ekranlarında yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    28. ÇİÇEK TAKSİ

    367 bölüm süren dizi 1995 – 2003 yılları arasında yayımlanmıştır. Aile ve komedi türü olan dizinin başrollerinde Civan Canova, Ümit Yesin, Erol Günaydın gibi usta oyuncular yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    29. SÜPER BABA

    Nostalji kuşağında yer alan diğer bir dizide elbette “Süper Baba”.  1993 – 1997 yılları arasında çekilen dizide Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural gibi oyuncular yer almıştır.
  • Hafızalara kazınan unutulmaz 30 Türk dizisi!

    30. AVRUPA YAKASI

    6 sezon süren dizi 2004 – 2009 yılları arasında ekranlarda yer aldı. Dizinin senaristliğini Sinan Çetin ve Gülse Birsel üstlenmişti. Durum komedisi olan dizi sevenleri tarafından sıkı bir şekilde takip edilerek izleniyordu. Başrollerinde Gülse Birsel, Ata Demirer, Engin Günaydın gibi oyuncular yer almıştı.

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