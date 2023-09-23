Hafta sonu altın fiyatlarında son durum! 23 Eylül Cumartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları
Hafta sonu altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları döviz kuru, altının ons değeri ve küresel piyasalarda yaşanan son dakika gelişmelerine bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. İşte 23 Eylül 2023 Cumartesi hafta sonu güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri...
Altın fiyatları döviz kuru ve altının ons değerindeki son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izliyor. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (FED) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasıyla birlikte şekillendi. Fed politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tutarken TCMB politila faizini yüzde 30 seviyesine yükseltti. İşte 23 Eylül Cumartesi hafta sonu gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları canlı takip ekranı...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.710,04
1.717,34
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.924,75
1.925,72
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.687,73
2.747,28
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.750,91
10.955,50
YARIM ALTIN FİYATI
5.358,65
5.494,55
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.750,91
10.955,50
ATA ALTIN FİYATI
11.311,63
11.593,82
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.554,14
1.646,47