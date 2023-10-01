Hafta sonu altın fiyatlarında son durum! İşte 1 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri söz konusu. FED faiz kararının açıklanması ile birlikte altın, son 7 ayın en düşük seviyelerini görmüş oldu. Piyasaların açılmasına kısa bir süre kaşa; hafta sonu fiyatları ne kadar ve alış-satış fiyatları kaç TL sorularının cevapları bir araya getirdik!
Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Yatırım ve birikim yapan binlerce vatandaş, haftanın son günü itibariyle güncel altın fiyatlarının son durumunu öğrenmek istiyor. İşte 1 Ekim Pazar hafta sonu gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları canlı takip ekranı...
GRAM ALTIN FİYATI
1.667,38
1.627,65
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.603,66
2.661,20
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.874,25
1.849,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.414,64
10.612,26
YARIM ALTIN FİYATI
5.191,05
5.322,41
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.414,64
10.612,26
ATA ALTIN FİYATI
11.136,75
11.414,63
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
923,73
1.109,88
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.515,32
1.619,59