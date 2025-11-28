Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? 29-30 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu raporu

        Hafta sonu hava nasıl olacak? 29-30 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu raporu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumuna ilişkin raporu duyurdu. Bazı bölgelere yağış uyarısı geldi. Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte, hafta sonu hava durumu raporuna ilişkin bilgiler

        Giriş: 28.11.2025 - 14:55 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:01
        1

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumu ile ilgili tahminlerini yayınladı. İstanbul Valiliği, yarından itibaren kent genelinde etkili olması beklenen yağışlı sistem nedeniyle vatandaşları uyardı. İşte, 29-30 Kasım 2025 hafta sonu hava durumu

        2

        HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerine göre hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava bekleniyor. Cumartesi günü özellikle yurdun batı kesimleri ve Marmara'da şiddetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Pazar günü ise yağışlar yurt geneline yayılması ihtimali var.

        ANKARA 29 KASIM 2025 CUMARTESİ

        14°-1°

        ANKARA 30 KASIM 2025 PAZAR

        12°2°

        3

        İZMİR 29 KASIM 2025 CUMARTESİ

        17°11°

        İZMİR 30 KASIM 2025 PAZAR

        17°9°

        4

        İSTANBUL 29 KASIM 2025 CUMARTESİ

        16°12°

        İSTANBUL 30 KASIM 2025 PAZAR

        15°11°

        İL İL HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

