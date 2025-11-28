Hafta sonu hava nasıl olacak? 29-30 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumuna ilişkin raporu duyurdu. Bazı bölgelere yağış uyarısı geldi. Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte, hafta sonu hava durumu raporuna ilişkin bilgiler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumu ile ilgili tahminlerini yayınladı. İstanbul Valiliği, yarından itibaren kent genelinde etkili olması beklenen yağışlı sistem nedeniyle vatandaşları uyardı. İşte, 29-30 Kasım 2025 hafta sonu hava durumu
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerine göre hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava bekleniyor. Cumartesi günü özellikle yurdun batı kesimleri ve Marmara'da şiddetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Pazar günü ise yağışlar yurt geneline yayılması ihtimali var.
ANKARA 29 KASIM 2025 CUMARTESİ
14°-1°
ANKARA 30 KASIM 2025 PAZAR
12°2°
İZMİR 29 KASIM 2025 CUMARTESİ
17°11°
İZMİR 30 KASIM 2025 PAZAR
17°9°
İSTANBUL 29 KASIM 2025 CUMARTESİ
16°12°
İSTANBUL 30 KASIM 2025 PAZAR
15°11°