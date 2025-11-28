Hafta sonu hava nasıl olacak? 29-30 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu raporu

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerine göre hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava bekleniyor. Cumartesi günü özellikle yurdun batı kesimleri ve Marmara'da şiddetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Pazar günü ise yağışlar yurt geneline yayılması ihtimali var.

ANKARA 29 KASIM 2025 CUMARTESİ

14°-1°

ANKARA 30 KASIM 2025 PAZAR

12°2°