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        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM duyurdu! 1- 2 Haziran hava durumu tahmini (İstanbul, Ankara, İzmir)

        Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM duyurdu! 1- 2 Haziran hava durumu raporu (İstanbul, Ankara, İzmir)

        Haziran ayına giriş yapılmasıyla hava durumu tahminleri gündemde. Haziran ayının ilk günleri güneşli bir hava olması bekleniyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 26 derece, İzmir hava durumu 29 derece gösteriyor. Peki Hafta sonu hava nasıl olacak? 1-2 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimizde hava durumu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 11:44 Güncelleme: 31.05.2024 - 19:14
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        1

        Hafta sonu hava durumu raporu belli oldu. Bazı illerimizde yağışlar, bazı illerimizde sıcak hava dalgası etkili oluyor. İşte hafta sonu hava durumu tahminleri

        2

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM 31 MAYIS 2024

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        3

        HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

        Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerin üzerinde seyredeceği bekleniyor.

        İSTANBUL

        1 Haziran 2024 Cumartesi günü için havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 31 dereceyi bulacak.

        2 Haziran 2024 Pazar günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek.

        ANKARA

        1 Haziran 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 29 dereceyi bulacak. 2 Haziran 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek.

        4

        İZMİR

        1 Haziran 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 32 dereceyi bulacak.

        2 Haziran 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 33 dereceyi gösterecek.

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