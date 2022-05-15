15 Mayıs TV yayın akışı, hafta sonunu televizyon keyfi yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. 15 Mayıs Pazar akşamı; Adı Sevgi, Teşkilat ve Yargı dizileri ekrana geliyor. 15 Mayıs Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;