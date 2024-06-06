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        Haberler Bilgi Alışveriş HAFTANIN BİM KATALOĞU 7 Haziran 2024! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri açıklandı

        BİM 7 Haziran 2024 kataloğu yayınlandı! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM 7 Haziran 2024 kataloğu yayınlandı. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile haziran ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 20:17 Güncelleme: 06.06.2024 - 20:17
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        1

        BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 7 Haziran 2024 kataloğu ve fiyat listesi...

        2

        BİM AKTÜEL 7 HAZİRAN KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

        Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

        Mounty 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.599 TL

        Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisiklet 3.299 TL

        Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 999 TL

        Polosmart Wireless Mikrofon 399 TL

        Bluetooth Silindir Speaker 389 TL

        Polosmart Çok Fonksiyonlu Tripod 89 TL

        Portatif Uyku Tulumu 499 TL

        Katlanabilir Sırt Çantası 89 TL

        Motosiklet Intercom Sistemi 1.499 TL

        3

        Motoware Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 1.199 TL

        Motosiklet Sırt Çantası 999 TL

        Makaralı Güneşlik 179 TL

        Metalize Oto Güneşlik 99 TL

        Çok Amaçlı El Feneri 175 TL

        Şarjlı Led Flaşör 59 TL

        Araç İçi Temizleme Jeli 39 TL

        Araç İçi Lastik Tamir Kiti 69 TL

        Araç İçi Numaratör 29 TL

        4

        Oyuncak Yüzen Hava Araçları 109 TL

        İlk Magnet Puzzle Seti 179 TL

        Işıklı Köpük Tabancası 119 TL

        5

        Dijitsu 65' UHD Google Tv 17.299 TL

        Senna 55' Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL

        Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.999 TL

        Senna 50' Frameless Ultra HD Google Tv 10.999 TL

        Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 10.999 TL

        Senna 42' Full HD Google Tv 6.999 TL

        Senna 32' HD Ready Android 13 Smart Tv 4.799 TL

        Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.199 TL

        6

        Emsan Wok Tava 499 TL

        Emsan Alüminyum Dökğm Sac Tavası 449 TL

        Izgara Tavası 629 TL

        Keysmart 4 Bölmeli Deirin Dondurucu 7.999 TL

        Berlin Düdüklü Tencere Seti 829 TL

        Chef's Sütlük 129 TL

        Chef's Yuvarlak Fırın Tepsisi 2'li 299 TL

        7

        Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünleri 249 TL

        Dolma Kapağı 37,50 TL

        Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 189 TL

        Taşıma Sepeti 139 TL

        Renkli Çelik Süzgeç 179 TL

        Kaymaz Tabanlı Çelik Ölçülü Karıştırma Kabı 229 TL

        Şef Bıçağı 75 TL

        Chef's Masat 75 TL

        Chef's Et Dövme Demiri 149 TL

        Chef's Çelik Satır 199 TL

        Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 59 TL

        8

        Kavanoz Kapağı Çeşitleri 1,65 TL

        Çizgili Kavanoz 1600 cc 49 TL

        Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 5L 89 TL

        Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 7,5 Litre 109 TL

        Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 10 Litre 139 TL

        Katlanır Temizlik Seti 385 TL

        Seramik Çay Tabağı 125 TL

        Büyük Boy Salata Tabağı 69 TL

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