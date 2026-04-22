Haier Bosphorus Challenger Cup Tenis Turnuvası tanıtım toplantısı yapıldı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Haier'in ana sponsorluğunda 18 Mayıs'ta başlayacak Haier Bosphorus Challenger Cup'ın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'ndeki basın toplantısına TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ile Haier Europe Türkiye, Güney Avrupa ve Gelişen Pazarlar Genel Müdürü Gözde Küçükyılmaz katıldı.

TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde 18-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek turnuvayla ilgili açıklamalar yapan Şafak Müderrisgil, İstanbul'un tenis takvimindeki konumunu daha da güçlendirmek istediklerini ifade ederek "Haier gibi global ölçekte tenisle güçlü bağları bulunan bir markayla iş birliği yapmak Türk tenisi adına son derece kıymetli bir adımdır. ATP Tour'un Gold Partnerı ve Roland Garros'un resmi partnerlerinden Haier'in bu deneyimini ülkemize taşıması, yalnızca bir sponsorluk değil aynı zamanda bilgi, vizyon ve uluslararası standartların paylaşımı anlamına geliyor. Bu turnuva ile birlikte İstanbul'un uluslararası tenis takvimindeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu tür işbirlikleri sayesinde sporculara daha fazla fırsat sunduklarını aktaran Müderrisgil, "Türkiye Tenis Federasyonu olarak hedefimiz tenisi daha erişilebilir kılarken, uluslararası başarılarla güçlenen bir yapı inşa etmektir. Bu doğrultuda böylesi güçlü ve stratejik iş birliklerinin Türk tenisinin gelişimine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Küresel ölçekte değer üreten markalarla kurduğumuz bu ortaklıkların sporcularımıza daha fazla fırsat sunarak ülkemizi uluslararası tenis sahnesinde daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haier Europe Türkiye, Güney Avrupa ve Gelişen Pazarlar Genel Müdürü Gözde Küçükyılmaz ise şunları kaydetti:

"Haier olarak sporu, özellikle de tenisi disiplin, performans ve sürdürülebilir başarı değerleriyle örtüşen güçlü bir alan olarak görüyoruz. Global ölçekte ATP Tour ve Roland Garros gibi prestijli organizasyonlarla kurduğumuz iş birliklerini Türkiye'ye taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu'nun ATP Challenger seviyesinde bir turnuvayı ülkemize kazandırma yönündeki vizyonu ve kararlılığı son derece kıymetli. Bu önemli organizasyonu Türkiye'ye getirdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Haier, Bosphorus Challenger Cup ile yalnızca bir turnuvaya destek vermekle kalmıyor aynı zamanda Türkiye'de tenis kültürünün gelişimine katkı sağlamayı, genç sporcular için ilham verici bir platform oluşturmayı hedefliyoruz. İstanbul gibi iki kıtayı buluşturan bir şehirde böylesine önemli bir organizasyonun parçası olmak markamızın uluslararası vizyonuyla da örtüşüyor."