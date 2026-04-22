        Haier Bosphorus Challenger Cup Tenis Turnuvası tanıtım toplantısı yapıldı

        Haier Bosphorus Challenger Cup Tenis Turnuvası tanıtım toplantısı yapıldı

        18 Mayıs'ta başlayacak Haier Bosphorus Challenger Cup'ın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 13:00 Güncelleme:
        "Türk tenisi adına son derece kıymetli bir adım"

        Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Haier'in ana sponsorluğunda 18 Mayıs'ta başlayacak Haier Bosphorus Challenger Cup'ın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'ndeki basın toplantısına TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ile Haier Europe Türkiye, Güney Avrupa ve Gelişen Pazarlar Genel Müdürü Gözde Küçükyılmaz katıldı.

        TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde 18-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek turnuvayla ilgili açıklamalar yapan Şafak Müderrisgil, İstanbul'un tenis takvimindeki konumunu daha da güçlendirmek istediklerini ifade ederek "Haier gibi global ölçekte tenisle güçlü bağları bulunan bir markayla iş birliği yapmak Türk tenisi adına son derece kıymetli bir adımdır. ATP Tour'un Gold Partnerı ve Roland Garros'un resmi partnerlerinden Haier'in bu deneyimini ülkemize taşıması, yalnızca bir sponsorluk değil aynı zamanda bilgi, vizyon ve uluslararası standartların paylaşımı anlamına geliyor. Bu turnuva ile birlikte İstanbul'un uluslararası tenis takvimindeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        Bu tür işbirlikleri sayesinde sporculara daha fazla fırsat sunduklarını aktaran Müderrisgil, "Türkiye Tenis Federasyonu olarak hedefimiz tenisi daha erişilebilir kılarken, uluslararası başarılarla güçlenen bir yapı inşa etmektir. Bu doğrultuda böylesi güçlü ve stratejik iş birliklerinin Türk tenisinin gelişimine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Küresel ölçekte değer üreten markalarla kurduğumuz bu ortaklıkların sporcularımıza daha fazla fırsat sunarak ülkemizi uluslararası tenis sahnesinde daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Haier Europe Türkiye, Güney Avrupa ve Gelişen Pazarlar Genel Müdürü Gözde Küçükyılmaz ise şunları kaydetti:

        "Haier olarak sporu, özellikle de tenisi disiplin, performans ve sürdürülebilir başarı değerleriyle örtüşen güçlü bir alan olarak görüyoruz. Global ölçekte ATP Tour ve Roland Garros gibi prestijli organizasyonlarla kurduğumuz iş birliklerini Türkiye'ye taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu'nun ATP Challenger seviyesinde bir turnuvayı ülkemize kazandırma yönündeki vizyonu ve kararlılığı son derece kıymetli. Bu önemli organizasyonu Türkiye'ye getirdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Haier, Bosphorus Challenger Cup ile yalnızca bir turnuvaya destek vermekle kalmıyor aynı zamanda Türkiye'de tenis kültürünün gelişimine katkı sağlamayı, genç sporcular için ilham verici bir platform oluşturmayı hedefliyoruz. İstanbul gibi iki kıtayı buluşturan bir şehirde böylesine önemli bir organizasyonun parçası olmak markamızın uluslararası vizyonuyla da örtüşüyor."

        ÖNERİLEN VİDEO

        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!

        İstanbul Küçükçekmece'de, bir şirket merkezine düzenlenen silahlı saldırının ardından iş yeri sahibine gönderilen tehdit mesajıyla, 3 milyon dolar (135 milyon lira) haraç istendi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri ikinci saldırıyı gerçekleştirmek için geldikleri sırada suçüs...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Kapak kızları
        Kapak kızları
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"