Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Hakan Çalhanoğlu için sakatlık açıklaması! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu için sakatlık açıklaması!

        Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle ligde gelecek hafta oynanacak Atalanta maçında oynayamayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 16:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakan Çalhanoğlu için sakatlık açıklaması!

        Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, son dönemde yaşadığı sakatlıklarlan kurtulamıyor.

        Geçen sezonun sonunda sakatlık yaşayan ve yeni sezonla birlikte sahalara geri dönen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon sakatlığı nedeniyle beşinci kez sahalardan uzak kalacak.

        Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunun addüktör kaslarında hafif zorlanma tespit edildiğini ve durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını duyurdu.

        İtalyan basınına göre Hakan sakatlığı nedeniyle ligde gelecek hafta oynanacak Atalanta maçını kaçıracak.

        ROMANYA MAÇI TEHLİKESİ!

        A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart'ta Romanya ile karşı karşıya gelecek.

        Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı milli takım için de endişeye neden oldu. A Milli Takım'ın teknik heyeti, 32 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 6 Mart 2026 (İsrail Neden Lübnan'ı Hedef Alıyor?)

        ABD-İsrail savaşında 7.gün. İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı. İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı. İsrail neden Lübnan'ı hedef alıyor? Piyasalarda son durum ne? Trump'ın B planı iç savaş mı? HT360'ta Dilek Gül sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları