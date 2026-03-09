Hakan Çalhanoğlu için sakatlık açıklaması!

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, son dönemde yaşadığı sakatlıklarlan kurtulamıyor.

Geçen sezonun sonunda sakatlık yaşayan ve yeni sezonla birlikte sahalara geri dönen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon sakatlığı nedeniyle beşinci kez sahalardan uzak kalacak.

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunun addüktör kaslarında hafif zorlanma tespit edildiğini ve durumunun önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını duyurdu.

İtalyan basınına göre Hakan sakatlığı nedeniyle ligde gelecek hafta oynanacak Atalanta maçını kaçıracak.

ROMANYA MAÇI TEHLİKESİ!

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart'ta Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı milli takım için de endişeye neden oldu. A Milli Takım'ın teknik heyeti, 32 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip edecek.