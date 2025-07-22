Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'a geldi. Adı; önce Galatasaray, ardından Fenerbahçe ile anılsa da menajeri Gordon Stipic-Wipfler, yaptığı açıklamada transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Çalhanoğlu'nun İtalyan takımı Inter Milan'da kalacağını söylemişti.

Mağazaları gezip, alışveriş yapan Hakan Çalhanoğlu, kendisine gösterilen yoğun ilgiye kayıtsız kalmayarak sevenleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Gördüğü ilgiden dolayı bir hayli keyifli olan milli futbolcuya alışveriş sırasında eşi Sinem Çalhanoğlu da eşlik etti. Günün büyük bir kısmını alışverişe ayıran çift, daha sonra bir restorana geçerek kendilerine eşlik eden dostlarıyla yemek yedi.