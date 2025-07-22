Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'a geldi

        Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'a geldi

        Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'a geldi. Mağazaları gezip alış - veriş yapan Hakan Çalhanoğlu, kendisine gösterilen yoğun ilgiye kayıtsız kalmayarak sevenleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 22:37 Güncelleme: 22.07.2025 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'a geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'a geldi. Adı; önce Galatasaray, ardından Fenerbahçe ile anılsa da menajeri Gordon Stipic-Wipfler, yaptığı açıklamada transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Çalhanoğlu'nun İtalyan takımı Inter Milan'da kalacağını söylemişti.

        Mağazaları gezip, alışveriş yapan Hakan Çalhanoğlu, kendisine gösterilen yoğun ilgiye kayıtsız kalmayarak sevenleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Gördüğü ilgiden dolayı bir hayli keyifli olan milli futbolcuya alışveriş sırasında eşi Sinem Çalhanoğlu da eşlik etti. Günün büyük bir kısmını alışverişe ayıran çift, daha sonra bir restorana geçerek kendilerine eşlik eden dostlarıyla yemek yedi.

        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hakan Çalhanoğlu
        #fenerbahçe
        #galatasaray
        #Inter Milan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Şi Cinping beni davet etti
        Trump: Şi Cinping beni davet etti
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Kim dolardan daha güçlü?
        Kim dolardan daha güçlü?
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada