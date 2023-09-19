Hakan Çalhanoğlu, Real Sociedad maçında forma giyemeyecek
İtalyan temsilcisi Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle yarın Real Sociedad karşısında forma giyemeyeceğini duyurdu.
Giriş: 19.09.2023 - 21:55 Güncelleme: 19.09.2023 - 21:55
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun sol uyluğundaki zorlanma nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde takımdaki yerini alamayacağı kaydedildi.
Geçen sezon finalde Manchester City'ye yenilen Inter, D Grubu'nda İspanyol ekibi Real Sociedad'a konuk olacak.