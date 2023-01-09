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Hakan Yelbiz hayatını kaybetti! Hakan Yelbiz kimdir ve kaç yaşındaydı?

Müzisyen Hakan Yelbiz, Milas'ta kullandığı aracın hakimiyetini kaybedince şarampole yuvarlandı. Kazada Yelbiz hayatını kaybederken, kaza sırasında araçta bulunan Sabine Ayper Yelbiz de yaralandı.

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  • Hakan Yelbiz hayatını kaybetti! Hakan Yelbiz kimdir, nereliydi ve kaç yaşındaydı? Kaza nasıl oldu?

    Müzisyen Hakan Yelbiz'in hayatını kaybetmesi; müzik dünyasına bomba gibi düştü. Yelbiz, Muğla'nın Milas ilçesinde araba kullanırken, aracın hakimiyetini kaybedince şarampole yuvarlandı. Saat 13.00 sularında meydana gelen kaza sonrasında müzisyen Yelbiz hayatını kaybederken araçta bulunan diğer kişi olan Sabine Ayper Yelbiz ise yaralandı. Peki, Hakan Yelbiz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, kaza nasıl oldu? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
  • Hakan Yelbiz hayatını kaybetti! Hakan Yelbiz kimdir, nereliydi ve kaç yaşındaydı? Kaza nasıl oldu?

    HAKAN YELBİZ KİMDİR?

    Bas gitarist olan Hakan Yelbiz aynı zamanda aranjör ve prodüktör olarak da çalışıyordu. Mustafa İpekçioğlı ile kurduğu orkestranın yanı sıra Hakan Altun baştan olmak üzere birçok ünlü ismin albümünde imzası bulunuyor.

    47 yaşında olan müzisyen için Mustafa İpekçioğlu "Ben ona müziğimin kalbi diyorum" ifadelerini kullanıyordu.
  • Hakan Yelbiz hayatını kaybetti! Hakan Yelbiz kimdir, nereliydi ve kaç yaşındaydı? Kaza nasıl oldu?

    KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

    Saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada İzmir istikametine doğru yolculuk yapan Yelbiz direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Metrelerce savrulan otomobil dere yatağında ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
  • Hakan Yelbiz hayatını kaybetti! Hakan Yelbiz kimdir, nereliydi ve kaç yaşındaydı? Kaza nasıl oldu?

    Araçta sıkışan Yelbiz ve yolcu konumundaki Sabine Ayper Yelbiz itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
  • Hakan Yelbiz hayatını kaybetti! Hakan Yelbiz kimdir, nereliydi ve kaç yaşındaydı? Kaza nasıl oldu?

    Yaralı Sabine Ayper Yelbiz ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

     

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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