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        Haberler Gündem Güvenlik Hakkari'de 59 kilogram skunk ele geçirildi: 3 gözaltı

        Hakkari'de 59 kilogram skunk ele geçirildi: 3 gözaltı

        Hakkari'de uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında yaklaşık 59 kilogram skunk ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 02:49 Güncelleme:
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        Hakkari'de 59 kilogram skunk ele geçirildi
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        Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda 100 parça halinde 58 kilo 900 gram skunk ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

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