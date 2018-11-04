Efeler Ligi'nde Halkbank ile İnegöl Belediyespor takımları karşı karşıya geldi. Halkbank, ilk sette rakibine 25-16 üstünlük kurdu. İkinci seti 25-23 üstünlükle kapatan Halkbank, üçüncü seti ise 25-20'lik skorla kapattı ve sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yendi.

Halkbank: 3 - İnegöl Belediyespor: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, İbrahim Ünal

Halkbank: Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam, Vefa Yılmaz, Quesque, Efe Bayram)

İnegöl Belediyespor: Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Walle, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Efe Er, Berkan Bozan, Kemal Kıvanç Elgaz, Berkant Hızarcı)

Setler: 25-16, 25-23, 25-20

Süre: 79 dakika (24, 30, 25)

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