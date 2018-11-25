Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank ile diğer Ankara temsilcisi Maliye Piyango karşı karşıya geldi. Halkbank, başkentin diğer ekibi Maliye Piyango'yu 3-1 yenerek liderliğe yükseldi.

Mavi-beyazlı takım, bu galibiyetin ardından puanını 19.46'ya çıkarırken, haftaya lider giren kırmızı-beyazlı ekip ise 17.26 puanda kaldı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Çetin Ok

Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Quesque, Abdullah Çam, Furkan Aydın)

Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Bıdak, Wendt, İbrahim Halil Yücel, Osman Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Aslan Ekşi, Kolev, Görkem Sertel, Ali Deniz Yılmaz, Sabit Karaağaç)

Setler: 23-25, 25-23, 25-13, 25-19

Süre: 100 dakika (25, 29, 22, 24)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ