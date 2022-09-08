Halkbank emekli maaş promosyon ödemesi ne kadar ve kaç TL? Eylül 2022 Halkbank emekli maaşı promosyon için nasıl taşınır?

Halkbank promosyon ödemesi 0:00 / 0:00

Bankaların promosyon ödemeleri her bankanın kendi sistemine göre değişkenlik gösteriyor. Bu kapsamda vatandaşlar kendilerine en uygun ödeme yöntemi, ödeme miktarı olan banka arayışına giriyor. 26 Temmuz'dan beri zamlı emekli maaşları yatması sebebiyle bankaların arasında olan promosyon yarışı o tarihten beri devam ediyor. Peki, Halkbank emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Halkbank emekli maaşı nasıl taşınır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

HALKBANK PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Halkbank tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

HALKBANK MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



Eğer şubeye gitmek istemiyorsanız telefonunuza indirdiğiniz Halkbank uygulaması üzerinden maaş taşıma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Halkbank İnternet Şubesi > Başvuru > Emekli Başvuru > Emekli Maaşı Şube / Banka Değişikliği menüsünden,

Mobil uygulamadan işlem gerçekleştiremediyseniz 0 850 222 0 400 Halkbank Dialog’dan maaş taşıma yapabilirsiniz.

T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın Halkbank şubesini ziyaret ederek emekli maaşınızı Halkbank'a taşımak mümkün.