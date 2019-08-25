‘Kaçış’ şarkısı ile sahneye çıkan Haluk Levent, geçmişten günümüze en sevilen parçaları ile dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnede semah gösterisi yapıp, zeybek oynayan ve horon tepen Levent adeta şov yaptı.

IŞIKLAR HEPİMİZİ AYDINLATSIN

Konserin sonlarına doğru seyircilerin arasına karışan sanatçı, Harbiye’de adım atmadık yer bırakmadı. Tüm blokları tek tek dolaşan sanatçı, şarkılarını binlerce seveni ile birlikte seslendirdi. Levent, konserin bir kısmında seyircinin telefon ışıklarını kapatıp açtırarak görsel bir şölene imza attı. Haluk Levent ‘Yansın ışıklar yansın ülkemin üstüne. Ülkemizin üstünde kara bulut hiç olmasın. Bu ışıklar hepimizi aydınlatsın’ diyerek Açıkhava’yı alkış sesleri ile inletti.

20 yıllık müzik hayatında yazmış olduğu birbirinden güzel parçalarının yanı sıra Cem Karaca’nın efsane parçalarından ‘Islak Islak’ı seslendirip, İzmir marşıyla final yapan Haluk Levent, dinleyicileri adeta mest etti.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı ‘Arkadaşlar bu konserde asansörle inmeyeceğim, uçakla atlamayacağım, hatta ünlü sanatçılarla sahneye çıkmayacağım. Sadece şarkılarımı söyleyeceğim. Sanki ilk kez konsere çıkacak ve farklı şarkılar söyleyecekmiş gibi bir enerji hissediyorum. Onun için Harbiye Açıkhava Tiyatrosu bugün yine tarihi günlerinden birini yaşayacak." açıklamasında bulundu.