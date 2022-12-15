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Haberler Magazin Haluk Levent isyan etti: Seninle papaz olacağız Elon! - Magazin haberleri
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Haluk Levent isyan etti: Seninle papaz olacağız Elon!

Haluk Levent, sosyal medyada paylaşılan Seren Serengil ile Bircan Bali'nin kavga haberine kendi hesabından sahte beğeni atılmasına sitem etti. Geçtiğimiz aylarda Twitter'ı satın alan Elon Musk'a seslenen Levent, "Seninle papaz olacağız" ifadelerini kullandı

Haluk Levent isyan etti: Seninle papaz olacağız Elon! - Magazin haberleri
"Seninle papaz olacağız Elon!"
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HABERTURK.COM

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla rahatsız olduğu bir konuyu dile getirerek Twitter'ın sahibi Elon Musk'a serzenişte bulundu.

Seren Serengil, Bircan Bali ile yorumcusu olduğu programda tartışması üzerine çenesi kitlendi. Bunun üzerine hastaneye giden Serengil ile ilgili yapılan bir haber sosyal medyada yayınlandı. Paylaşımı kendi resmi Twitter hesabından beğenildiğini gören Haluk Levent, bu duruma sinirlendi.

"SENİNLE PAPAZ OLACAĞIZ ELON!"

Levent, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Beğeni yapmadığım halde beğeni yapmışım gibi tweetler görüyorum. 1 ay önce de 9 beğeni silmiştim yine sildim şimdi. Hadi politik tweet bir yana 'Seren Serengil, Bircan Bali ile kavga etti' tweetini niye beğeneyim ya? Bak Elon! Seninle papaz olacağız bu gidişle.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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