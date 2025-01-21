Hamburger tarifi: Evde hamburger nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Evde hamburger yapımı, düşündüğünüz kadar zor değil. Birkaç temel malzeme ve pratik ipuçlarıyla siz de lezzetli bir hamburger hazırlayabilir, sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte, evde hamburger yapımı ile ilgili bilinmeyen detaylar…

HAMBURGER MALZEMELERİ

Ev yapımı ya da fırından alınmış yumuşak ekmekler tercih edin.

İyi kıyma ve baharatlarla hazırlanan köfte çok önemlidir.

Domates, marul, salatalık turşusu ve tercihen karamelize soğan.

Cheddar veya sevdiğiniz bir peynir türü.

Ev yapımı veya hazır ketçap, mayonez, hardal.

EVDE HAMBURGER YAPILIŞI

Evde hamburger yapmak hem eğlenceli hem de lezzetli bir deneyimdir. İhtiyacınız olan birkaç temel malzeme ile dışarıda yediğiniz hamburgerlerden çok daha sağlıklı ve damak zevkinize uygun bir hamburger hazırlayabilirsiniz.

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İlk olarak, hangi malzemeleri kullanacağınıza karar verin. Hamburger ekmeği, köfte, soslar ve sebzeleri hazırlayarak işe başlayabilirsiniz.

Hamburger ekmeklerini kendiniz yapmak isterseniz önce hamuru hazırlayın (tarif aşağıda). Ekmekleri pişirirken diğer malzemeleri hazırlayabilirsiniz.

Kıyma ve baharatları bir araya getirip köfte harcını hazırlayın. Harcı dinlendirip köftelerinizi şekillendirin.

Ev yapımı özel bir tat için sosunuzu karıştırın (tarif aşağıda).

Domates, marul, soğan ve turşuları ince dilimleyin. Sebzelerin taze ve canlı olmasına dikkat edin.

Hazırladığınız köfteleri tavada veya ızgarada iki tarafını da kızartarak pişirin.

Ekmeklerin altına sos sürün, ardından sırasıyla köfte, peynir, sebzeler ve tekrar sos ekleyin. Üst ekmekle tamamlayın.

HAMBURGER EKMEĞİ TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı instant maya

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı ılık süt

İlk olarak un, şeker, maya ve tuzu karıştırın. Ardından sıvı yağ ve ılık sütü ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.

İyice yoğurduğunuz hamurun üzerini örtüp 1 saat kadar ılık bir yerde mayalandırın.

Hamurdan eşit büyüklükte parçalar koparıp yuvarlayın ve tepsiye yerleştirin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpiştirin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirin.

HAMBURGER KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler:

500 gram orta yağlı kıyma

1 küçük rendelenmiş soğan

1 diş ezilmiş sarımsak

Tuz, karabiber, kimyon (isteğe bağlı)

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Kıyma ve diğer malzemeleri geniş bir kapta iyice yoğurun.

Karışımdan eşit miktarda parçalar alıp hamburger köftesi şeklinde yuvarlayın ve düzleştirin.

Köfteleri streç filme sarıp buzdolabında 20-30 dakika dinlendirin.

Izgarada veya tavada orta ateşte her iki tarafını da kızarana kadar pişirin.

HAMBURGER SOSU TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı ketçap

1 tatlı kaşığı hardal

1 çay kaşığı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı doğranmış kornişon turşu

Bir tutam toz kırmızı biber

Tüm malzemeleri bir kasede iyice karıştırın.

Sosu 10 dakika dinlendirerek lezzetlerin bütünleşmesini sağlayın.

EVDE HAMBURGER YAPIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Evde hamburger yaparken lezzetli ve dengeli bir sonuç için şu püf noktalarına dikkat edebilirsiniz: