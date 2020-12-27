Hamzaoğlu'ndan maç sonu sitem

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Bugün kendi sahalarında kazanmaları gereken bir maç olduğunu belirterek, "İyi de başladık, rakip sahada oynadık, yüklendik ilk yarıda ama golü bulamadık ve ilk yarının sonunda da Erzurumspor 1 gol buldu ve direnci ikiye katladı. Bizim de tabi ikinci yarıda işimiz daha da zorlaştı golden sonra ama ona rağmen beraberliği yakaladık, sonra yine çok çabuk 2'nci golü yedik. Erzurumspor'u bir kere tebrik ediyorum galibiyetlerinden dolayı. Haklı bir galibiyet aldılar. Maçla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Zaman zaman bu tür maçlar yaşayacağız. Lig tarihinde bunlar hep yaşanıyor. Dolayısıyla biz de bugün iyi bir rakibe karşı oynadık ve onlar da iyi bir sonuç aldılar burada. Şimdi Ankaragücü maçı var ona hazırlanacağız ama beni asıl düşündüren kaç haftadır yenilmiyoruz" dedi.

"DOST GİBİ GÖRÜNEN DOSTLARIMIZ VAR"

Hamzaoğlu, maçın bitiş düdüğüyle protokol tribününden gelen eleştiriye yanıt vererek, "Zaten demek ki bugünü bekleyenler varmış yukarıda. Çok enteresan, akredite olanlar ya yönetici, ya da yönetici yakını bilemiyorum artık ama kulübe yakın kişiler. Bunlar yukarıda olduğu sürece bizim zaten başka düşman, başka rakip aramamıza gerek yok. Böyle dostlarımız varsa ne mutlu bize, sevinmeliyiz bunun için. Tabii federasyon, Beinsports ile işlerini çözemiyor, kulüpler federasyon ile işlerini çözemiyor, mali sıkıntılar, pandemi şu, bu hepsinin farkındayız, hepimiz de bundan nasibimizi alacağız ve alıyoruz ama bu çocuklar aylardır burada bu kulüp için mücadele veriyorlar, her şeye göğüs geriyorlar ve 1 gün de antrenmanı aksatmadılar bugüne kadar. Her antrenmana da ciddi çalışıyorlar. Bu yüzden bize bir mağlubiyette bu kadar yukardan bağırmalar, kendi tarafımızdan bağırmalar, eleştiriler, evet kaybettik, biz de kendimizi en ağır şekilde eleştiriyoruz ama buna yapmaya kimsenin hakkı yok. Ayağımız tökezlendi gördük en azından dostu düşmanı. Dışarıda aramayacağız demek ki. Önce içimizi temizlememiz lazım, önce içimizdeki savaşı kazanmamız lazım ki sonra rakiplerimizle oynayalım. Biz yine ayağa kalkıp dümdüz yolumuzda, dimdik yürümeye devam edeceğiz oyuncularım ve ben. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Onların niyetlerini de biliyorum ben. Çünkü bugüne kadar aynı şeyleri birçok kulüpte yaşadık. Onların niyetlerini, amaçlarını da biliyorum o yüzden ama yine de buradan da bir şeyleri söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Herkes bir kendine çeki düzen verir hiç olmazsa. Bu sadece bizim kulüpte de değil, onu da biliyorum. Birçok kulüpte maalesef bunlar var. Dost gibi görünen dostlarımız var" şeklinde konuştu.