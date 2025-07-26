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        Haberler Magazin Hande Erçel'den İtalya pozları - Magazin haberleri

        Hande Erçel'den İtalya pozları

        Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya'da tatil yapıyor. Çift, Amalfi'de aşk tazeliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 16:15 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:23
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        Yeni durakları Amalfi oldu
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        Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Yunan Adaları'nın ardından rotalarını İtalya'ya çevirdi. Çift, Amalfi'de tatil yapıyor. Hande Erçel, sevgilisiyle yer aldığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        32.2 milyon takipçisi olan oyuncunun pozları, 1 saat içerisinde 350 binden fazla beğeni aldı.

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