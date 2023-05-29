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Hande Erçel, güzellik sırlarını açıkladı

Hande Erçel, kendisi ve güzelliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu; "Yüzüme buz uygulamayı seviyorum. Buz maskesi de yapıyorum. Buz bantlarıyla yattığım bile oluyor"

Hande Erçel, güzellik sırlarını açıkladı
HABERTURK.COM

Hande Erçel, 4 yıl süren sessizliğini SHOW TV'ye bozdu. Ömür Sabuncuoğlu'na bir röportaj veren Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'ndeki okuluna geri dönmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Hande Erçel, “Afla beraber okula geri döndüm. İkinci dönemi okuyorum. Yakında mezun olacağım. Dersler iyi gidiyor, insanlar tanıdığı için daha yardımcılar. Özellikle hocalarım çok iyi davranıyor. 18 yaşındaki günlerime geri döndüğümü hissediyorum. Üniversite sıralarında olmak bana yeni heyecanlar ve hayaller kattı” dedi.

İstanbul’a ilk geldiği günlerde yanı başında annesinin olduğunu söyleyen bu konuda şunları söyledi: İstanbul, nasıl hayal ettiysem öyle çıktı karşıma. Küçük yaşta İstanbul’a gelip ayaklarımın üstünde bu kadar güzel durmamda ailemin emeği büyük… Çok iyi bir ailede büyüdüm ve aile sevgisi aldım. Annem ve babam her adımımda arkamda durdular. Böyle bir güzel ilerleme kaydetmemdeki en önemli unsur ailem.

Bir dondurma markasının davetlisi olarak Cannes'a giden Hande Erçel'in diğer açıklamaları şöyle;
* 10'uncu yılımdayım. İlk günden beri takip eden bir kitle var. İlham olmayı istediği genç kızlara iyi bir örnek olmak beni gururlandırıyor” dedi.

* Ada çayı yakıyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Uzerlik tohumu da yakıyorum. Bunların enerjiyi temizlediğine inanıyorum.

* Çok fazla kendisiyle uğraşan biri değilim. Temizliğe önem veriyorum. Yüzüme buz uygulamayı seviyorum. Buz maskesi de yapıyorum. Buz bantlarıyla yattığım bile oluyor.

* Sosyal medyayı kullanmayı seviyorum. Orası benim dünyam. Ne paylaşmak istersem onu paylaşıyorum. Samimi bir dünya kurmak istedim kendime. Aldığım karşılık da bunu sağladığımı gösteriyor.

* Çok uzun zaman zor günlerden geçtim. Öyle zamanlar geçirdikten sonra devam etmen gerektiğini söylemelisin kendine. Zor günler arka arkaya gelse de ayakta kalabilmeyi bu sayede başardım.

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