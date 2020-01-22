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HaberlerTurizm

Hanehalkı yurt içi turizm istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),Temmuz-Eylül 2019 dönemine ilişkin "Hanehalkı Yurt İçi Turizm" verilerini açıkladı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıkarken, toplam seyahat harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 23 milyar 344 milyon 390 bin lira oldu.

Hanehalkı yurt içi turizm istatistikleri
İHA

Buna göre; Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 azalarak 31 milyon 939 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 309 milyon 342 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,7 gece oldu.

SEYAHATE ÇIKANLAR, 23 MİLYAR 344 MİLYONN 390 BİN TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,4 artarak 23 milyar 344 milyon 390 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 89,6'sını 20 milyar 911 milyon 667 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 10,4'ünü ise 2 milyar 432 milyon 723 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 731 TL oldu.

Bu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde en fazla artış yüzde 36,1 ile sağlık harcamalarında, yüzde 21,1 ile diğer harcamalarda (spor, eğlence, eğitim, mücevher, altın, gümüş, halı, kilim vs) ve yüzde 14,3 ile konaklama harcamalarında oldu.

YAKINLARI ZİYARET AMACI İLE YAPILAN SEYAHATLER YÜZDE 60.5 İLE İLK SIRADA YER ALDI

Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde 33,8 ile 'gezi, eğlence, tatil', üçüncü sırada ise ile yüzde 3 ile 'sağlık' yer aldı.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ, AKRABA EVİNDE KALDI

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 193 milyon 611 bin geceleme sayısı ile en çok 'arkadaş, akraba evinde' kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 71 milyon 611 bin geceleme ile 'kendi evi' yer alırken, 'otel' 22 milyon 391 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

 

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