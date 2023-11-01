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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Hapoel Bank Yahav: 99 - Galatasaray Ekmas: 96 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Hapoel Bank Yahav: 99 - Galatasaray Ekmas: 96 MAÇ SONUCU

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray Ekmas, normal süresi 83-83 sona eren maçta İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımına uzatmada 99-96 yenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 23:38 Güncelleme: 01.11.2023 - 23:46
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        Galatasaray Ekmas uzatmada kayıp
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        İsrail'deki mevcut güvenlik şartları nedeniyle Sırbistan'da oynanan G Grubu mücadelesinin ilk çeyreğini 24-16 geride kapatan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 40-35 üstünlükle gitti.

        Çekişmeye sahne olan ikinci yarıda Galatasaray Ekmas, son çeyreğe 60-58 önde girerken, İsrail ekibi bitime 15 saniye kala Speedy Smith'in üçlüğüyle 83-83'lük beraberliği yakaladı ve normal süre bu skorla sona erdi.

        Uzatma bölümünde yine Smith'in üçlüğüyle 90-87 öne geçen ve rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen Hapoel Bank Yahav, salondan 99-96 galip ayrıldı.

        Gruptaki ikinci maçını da kaybeden sarı-kırmızılı takım, 14 Kasım'da sahasında Benfica'yı ağırlayacak.

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