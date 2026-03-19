Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Hapoel Midtown: 90 - Türk Telekom: 91 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Hapoel Midtown: 90 - Türk Telekom: 91 | MAÇ SONUCU

        Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde Türk Telekom Basketbol Takımı, İsrail'in Hapoel Midtown Jerusalem ekibini 91-90 yenerek yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 01:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Telekom, yarı final biletini aldı!

        Türk Telekom Basketbol Takımı, Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde konuk olduğu İsrail ekibi Hapoel Midtown Jerusalem'i 91-90 yenerek yarı finale kaldı.

        Maça iyi başlayan İsrail temsilcisi, ilk 7 dakikayı 6-0 üstünlükle geçti. Türk Telekom Usher'in sayılarıyla oyunda kalmaya çalıştı ancak Hapoel Midtown, Jared Harper'in etkili atışları sonucu ilk çeyreği 25-19 önde bitirdi.

        İkinci periyotta Trifunovic'in etkili oyunuyla sürüklediği Türk Telekom'a, dış şutlarda ile yanıt veren Hapoel Midtown, soyunma odasına 50-46 önde gitti.

        Üçüncü periyotta hücumda setleri kurmakta zorlanan Ankara temsilcisi, dış atışlarda düşük yüzdeyle oynadı ve top kayıpları yaptı. Türk Telekom, Allman ve Smith'in etkili oyunuyla skor üretse de periyot 67-63 İsrail ekibinin lehine sona erdi.

        REKLAM

        Son periyodun ilk 8 dakikasında peş peşe bulduğu sayılarla farkı kapatan başkent ekibi, skoru da 77-76'ye getirmeyi başardı. Kalan bölümde Allman ve Smith'in sayı ve asistleriyle katkı yaptığı Türk Telekom, karşılaşmayı da 91-90 kazandı.

        Adını yarı finale yazdıran Türk Telekom, yarı finalde Cosea JL eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

        Salon: Belgrad Ranko Zeravica

        Hakemler: Rain Peerandi (Estonya), Michele Rossi (İtalya), Franko Gracin (Hırvatistan)

        Hapoel Midtown: Harper 29, Wiley 16, Mobley 7, Zoosmen 10, James 3, Smith 8, Paretsky, Winston 9, Huber 3, Lamb 5, Skampintsev

        Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 4, Devoe, Trifunovic 17, Bankston, Simonovic 3, Allman 25, Berkan Durmaz 3, Alexander 3, Usher 11, Smith 25

        1. Periyot: 25-19

        Devre: 50-46

        3. Periyot: 67-63

        4. Periyot: 91-90

        Beş faulle çıkan: 38.19 Harper (Hapoel Midtown)

