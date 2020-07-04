Hasan Ali performans artırdı

Fenerbahçe'nin milli sol beki Hasan Ali Kaldırım, son haftalarda performansını yükseltti. Sezon sonunda sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona erecek Hasan Ali, bu sezon sakatlıkları dolayısıyla uzun süre forma giyememiş ve sakatlığını atlattıktan sonra eski performansının uzağında kalmıştı.

Göztepe karşısında 25. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golde pası veren Hasan Ali, bu sezon 2. asistine imza attı. Hasan Ali, ligde geçen hafta da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında Vedat Muric'e gol pasını veren isim olmuştu.

> Ozan Tufan, sağ bekte denendi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, Göztepe karşısında kısa bir süre sağ bekte oynadı. Geçtiğimiz hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 2 gol atan ve Göztepe maçına forvet arkasında başlayan Ozan, 61. dakikada yapılan değişikliklerin ardından savunmada görev aldı.

Söz konusu dakikada Tolgay Arslan'ın yerine Emre Belözoğlu, Nabil Dirar'ın yerine ise Miha Zajc oyuna girerken, Ozan Tufan sağ beke çekildi. Bahsi geçen bölümde Fenerbahçe bu kanattan gelişen atakta kalesinde golü gördü. Bunun ardından Ozan Tufan, 72. dakikada yerini Murat Sağlam'a bıraktı.