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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat: "Chelsea'yle iş birliği yapacağım" - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat: "Chelsea'yle iş birliği yapacağım"

        Beşiktaş'ta yaklaşan seçimli genel kurulda başkan adaylarından Hasan Arat, Antalya'da bulunan kongre üyeleri ile yemekli buluşmada bir araya geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.11.2023 - 09:42 Güncelleme: 17.11.2023 - 09:42
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        "Chelsea'yle iş birliği yapacağım"
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        Arat, seçildiği takdirde Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile iş birliğine gideceklerini belirterek, "Todd Boehly, Chelsea'nin sahibi ve başkanı. Benim yakın bir arkadaşım. Başarılar diledi, her türlü çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Ben yıllarca biriktirdiğim spor sermayemi Beşiktaş'a aktaracağım" dedi.

        Arat, kongre üyelerine de çağrıda bulunarak, "Beşiktaşlıların gelip mutlaka oy kullanması lazım. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara teslim etmek gerekiyor. Bu değişimi yapabilecek sadece Beşiktaşlılardır. Sandıkların patlaması lazım" ifadelerini kullandı.

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