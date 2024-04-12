Hasan Arat'tan TFF seçimi ve yabancı VAR açıklaması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen gelenekselleşen bayramlaşma töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bayramlaşma töreniyle ilgili konuşan Arat, "Çok güzel bir bayramlaşma oldu. Özellikle sporcularımızın katılması çok kıymetliydi. Futbolcularımız yarın maçı olduğu için katılamadı. Beşiktaş büyük bir aile. Bu aileye layık olacak bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

TFF'nin yabancı VAR kararını değerlendiren siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Yabancı VAR'ın devreye girmesini olumlu karşılıyorum. Beşiktaş'ın maçına yabancı VAR atamamışlar ama bir sonraki maçta biz de bekliyoruz." diye konuştu.

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Hasan Arat, maç anında pozisyonların ve VAR konuşmalarının statlarda gösterilmesini istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Maçlarda yabancı hakem denemelerine bu sezon bitmeden başlamaları lazım. Türk futbolunun şu andaki en büyük sıkıntısı hakemler ve video yardımcı hakemler. Büyük baskı altında kalıyorlar ve çok büyük hatalar yapabiliyorlar. Yapılan toplantıların medyaya sızdırılması Türk spor tarihindeki en can alıcı noktalardan biridir. Herkes şeffaf olmak zorunda. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere gibi liglerden yabancı hakemlerin gelmesinin doğru olacağına inanıyorum. Bu bir rekabet getirir. Bu rekabet de süreklilik sağlar. Beşiktaş olarak baştan beri bu konudaki ısrarını sürdürüyoruz. Beşiktaş her zaman yabancı hakem ve VAR konusunda ısrarcıdır. Bunun çok eğitici olacağını da düşünüyoruz. UEFA'nın bu konuda belli bir rotasyon planı olduğunu düşünüyoruz. Bunun benzeri bu sezon Alman hakemlerle Hırvatistan'da denendi ve çok başarılı sonuçlar verdi. Bu tartışmaların bitmesi lazım. Halk bundan sıkıldı. Son 4 ayda Türk spor tarihinde ender rastlanan çok büyük sıkıntılar yaşandı."