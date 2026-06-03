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        Haberler Magazin Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş evleniyor

        Hasan Can Kaya evleniyor

        Hasan Can Kaya - Duygu Karabaş çiftinin nikah detayları belli oldu. Çift, yarın New York'taki Türkevi'nde hayatlarını birleştirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 09:21 Güncelleme:
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        Yarın evleniyorlar

        Hasan Can Kaya'dan mart ayında sürpriz bir haber gelmişti. Kaya, gözlerden uzak yaşadığı sevgilisi Duygu Karabaş ile evlilik yoluna girmişti.

        Kısa bir süre önce dil eğitimi için ABD'ye giden komedyen, burada dünyaevine girecek. Hürriyet'in haberine göre; çift, yarın New York'taki Türkevi'nde hayatlarını birleştirecek.

        Kaya, geçtiğimiz günlerde, “Düğün yapmayacağız, sade bir şekilde evlenmek istiyoruz” demişti.

        Duygu Karabaş'ın, dijital pazarlama sektöründe çalıştığı öğrenildi.

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        #Hasan Can Kaya
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