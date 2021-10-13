Kanserle mücadele eden ünlü CEO vefat etti

HABERTURK.COM

Dünyanın en büyük oyuncak üreticilerinden olan Hasbro'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Brian Goldner vefat etti.

2014 yılından bu yana kanserle mücadele veren Goldner birkaç gün önce sağlık sorunları sebebiyle izne ayrılmıştı.

2008 yılında Monopoly gibi popüler oyunların üreticisi olan Hasbro'nun CEO'su, 2015 yılında ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Goldner dünyada sektörün en bilinen isimleri arasında yer alıyordu.

'ÇOCUKLAR VE AİLELERİNE NEŞE GETİRDİ'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan, vekaleten Hasbro CEO'luğunu devralan Rich Stoddart "20 yılı aşkın bir süre önce şirketimize katıldığından bu yana Brian, Hasbro'nun kalbi ve ruhu oldu. Oyun ve eğlence sektörünün karizmatik ve tutkulu lideri Brian!ın çalışmaları dünyanın dört bir yanındaki çocuklar ve ailelerine neşe getirdi" ifadelerini kullandı.

Brian Goldner CEO'luk koltuğuna oturduğunda Hasbro'nun piyasa değeri 3.8 milyar dolardı. Geçen 13 yılda değer 12.2 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte şirketin gelirleri ise 3.8 milyar dolardan 5.7 milyar dolara yükseldi.