Hatay'da 'Yeni Yaşamın Filizleri' konseri düzenlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında hibe alan “Yeni Yaşamın Filizleri: Hatay Akademi Çocuk ve Gençlik Orkestra Korosu” projesi, çocuklara müzik eğitimiyle umut ve dayanışma alanı sağlamayı hedefliyor.

Hatay Senfoni Orkestrası Kültür ve Sanat Derneği’nin Defne Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirdiği “Yeni Yaşamın Filizleri: Hatay Akademi Çocuk ve Gençlik Orkestra Korosu” projesi kapsamında, Ocak - Haziran 2025 tarihleri arasında Hatay’da depremden etkilenen 60 çocuk enstrüman, solfej ve şan eğitimleri aldı. Bu süreçte oluşturulan orkestra ve koro, konuk koro ve sanatçıların katılımıyla, 25 Haziran’da Hatay’da Harbiye Hidro Tesisleri’nde bir konser gerçekleştirdi. Konserde, Antakya’nın zengin kültürel mozaiğini ve çok katmanlı kimliğini müzik aracılığıyla yansıtan bir repertuvar sunuldu.

“Yeni Yaşamın Filizleri” Orkestra-Korosu’ndan 180 kişilik dev konser

Hatay Harbiye Hidro Tesisleri’nde 25 Haziran’da düzenlenen Yeni Yaşamın Filizleri: Hatay Akademi Çocuk ve Gençlik Orkestrası Korosu konserinde farklı kültür ve dillerden 14 eser, 180 çocuk ve gençten oluşan koro ve orkestra tarafından seslendirildi. Hatay İl Kültür Müdürü Abdullah Dinç ve Defne Belediye Başkanı Halil ibrahim Özgün’ün katılımıyla, ücretsiz gerçekleştirilen konser izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Konserde; Hatay’da kültürel canlanmayı ve sürdürülebilir bir sanat ortamı oluşturmayı amaçlayan proje süresince, enstrüman, solfej ve şan eğitimleri alan 60 Hataylı çocukla birlikte Kırıkhan Gazella Gazella Çocuk Korosu, amatör ve profesyonel sanatçılardan oluşan toplam 180 kişi sahne aldı. Konser programı, “Yeni Yaşamın Filizleri” projesinin kültür-sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile belediyeler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini geliştirme hedefine yönelik deneyimlerinin paylaşıldığı bir konuşmayla başladı. Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün “Bir şehrin toparlanması altyapı ile olurken bir nesil ancak sanatla, sporlar, kültürle iyileştirilir. Kenti rehabilite etmek, kentin insanını ancak kültürle, sporla, sanatla mümkün olacaktır. Bu etkinlikte emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi iletiyorum,” dedi. İKSV Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Yöneticisi Selen Akçalı konuşmasında şunları söyledi: “Ekim ayında başlayan projede sunulan müzik eğitimiyle Hatay’da kültürel canlanmaya ve sürdürülebilir bir sanat ortamının oluşmasına katkı sağlamak amaçlanıyor. Hatay Akademi Senfoni Orkestrası’nın Defne Belediyesi ile yürüttüğü kıymetli işbirliğiyle gerçekleşen bu projenin kentte yeşerecek yeni filizlere ilham ve umut olmasını canı gönülden diliyoruz.”

Hatay İl Kültür Müdürü Abdullah Dinç de konuşmasında, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, geleceğin sanatçılarını tebrik ettiğini ifade etti. Hatay Akademi Orkestrası Kurucusu Şefi Ali Uğur ise konser boyunca, Erişilebilir Her Şey desteğiyle gerçekleştirilen sesli betimlemeyi dikkat çekerek sanata erişimin bir lüks değil, herkesin eşit derecede sahip olduğu bir hak olmasına değindi. Antakya’daki kültürel ifadelerin çeşitliliği dayanışma ve birlikte üretme fikriyle sahnedeydi Farklı kültür ve dillerden 14 eserin seslendirildiği konser, sahnede yer alan 180 çocuk ve gençten oluşan koro ve orkestra aracılığıyla kuşaklararası bir dayanışma, birlikte üretme ve iyileşme fikrinin paylaşıldığı bir atmosferde gerçekleştirildi. “Yeni Yaşamın Filizleri” orkestra-korosunun; konservatuvar öğrencileri, profesyonel müzisyenler, müzik öğretmenleri, devlet opera ve bale sanatçıları ve senfoni orkestralarının deneyimli üyeleriyle paylaştığı sahne, Antakya’daki kültürel çeşitliliğe ortaklık etti. Hatay Akademi Senfoni Orkestrası’nın kimliğiyle özdeşleşen yapıya uygun biçimde; Klasik Batı müziği eserlerinin Anadolu’nun senfonik formda düzenlenmiş ezgileri, farklı dillerde ve kültürlerde tınılarıyla, Antakya yöresine ait halk ezgileri senfonik biçimde seslendirildi.

Yeni Yaşamın Filizleri: Hatay Akademi Çocuk ve Gençlik Orkestra-Korosu Repertuvarı: Habbaytak Müzik: Fairuz | Notasyon: Ali Uğur | Solist: Ezhan Bahçecioğlu Sevgi ve özlemle yoğrulmuş duygu yüklü bir klasik. Mozart No.25 Besteci: W.A. Mozart | Yorumlayan: Orkestra Klasik müziğin en çarpıcı melodilerinden biri. Sarı Yapıncak Müzik: Necip Celal | Aranje: Oğuzhan Balcı | Solist: Ceren Kaçar Sevda ve özlem dolu içli bir Anadolu türküsü.. Atatürk Gençleri Söz-Müzik: Muammer Sun | Düzenleme: Deniz Kocaman | Yorumlayan: Çocuk Korosu Cumhuriyetin ışığında yetişen gençliğin coşkulu marşı. Mavi Gezegen Müzik: Yavuz Durak | Düzenleme: Ali Uğur | Yorumlayan: Çocuk Korosu Çevre sevgisini ve yaşadığımız dünyaya duyduğumuz sorumluluğu anlatan bir eser. REKLAM Vois Sur Ton Chemin Müzik: Bruno Coulais | Düzenleme: Ali Uğur | Yorumlayan: Çocuk Korosu Zorluklara rağmen ışığı arayan çocukların duygusal yolculuğu. Dostlar Kanonu Besteci: W.A. Mozart | Söz: Salih Aydoğan | Yorumlayan: Piyano ve Çocuk Korosu Birlik duygusunu pekiştiren, çok sesli bir dostluk ezgisi. Tik Tik Müzik: Fairuz | Düzenleme: Ali Uğur | Solist: Ceylan Demirel | Yorumlayan: Çocuk Korosu Ritmik, eğlenceli ve geleneksel bir çocuk şarkısı.

Çiçekler Ekiliyor Müzik: Neşet Ertaş | Aranje: Gürkan Er | Solist: Eyüp Beydağlı Toprağa, emeğe ve geleceğe dair umut dolu bir türkü. Lullaby Besteci: Khaçadur Avedisyan | Solist: Kübra Duman Deprem sonrası yitirdiklerimize bir ninni… Her konserde sevgiyle anıyoruz. REKLAM Eman Dilo Aranje ve Notasyon: Ali Uğur | Solist: Uğur Dağ Kürtçe bir halk ezgisi; köklü bir kültürden, yumuşak bir çağrı. Habanera Georges Bizet | Aranje: Guy Bergeron | Solist: Mehlika Karadeniz Bilgin Tutkunun ve özgürlüğün evrensel sesi. Nassam Alayne El Hawa Müzik: Fairuz | Aranje: Ali Uğur | Solist: Sisilya Okur Bir bölgeden esen rüzgârla taşınan hatıralar ve duygular. Kan El Zaman Müzik: Fairuz | Aranje: Ali Uğur | Solist: Ezhan Bahçecioğlu | Yorumlayan: Çocuk Korosu Zamana yayılan anılar ve özlemleri taşıyan dokunaklı bir eser. Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Avrupa Birliği desteğiyle, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iştiraki ve EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) Ankara ve İstanbul işbirliğiyle hayata geçiriliyor.