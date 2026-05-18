Hatay'da husumetlisine ait döviz bürosunu silahla basan ve iş yerine girmeden önce kurşun yağdıran saldırganın yaşattığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

İHA'nın haberine göre döviz bürosu sahibinin ve müşterinin silahlı saldırganla boğuşarak kurşunların hedefi olmaktan kurtulduğu anlar ise film sahnesini aratmadı.

Olay; 14 Mayıs günü Reyhanlı ilçesinde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan S.D.'ye ait döviz bürosunu silahla basan B.K. isimli kişi, iş yerine kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği iş yerine giren saldırgan, geçmişte husumetlisi olduğu döviz bürosu sahibini vurmaya çalıştı.

Döviz bürosundaki müşteri ve iş yeri sahibinin boğuşmasıyla saldırgan, iş yeri sahibine ateş etmeden etkisiz hale getirildi. Film sahnelerini aratmayan görüntülerde; silahlı saldırganın döviz bürosunu bastığı, ardından iş yeri sahibine doğru ateş etmeye çalıştığı ve silahlı saldırganı iş yeri sahibi ve müşterinin etkisiz hale getirdiği anlarsa an be an görüldü.

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekiplerinin çalışmasıyla olayın faili B.K. yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 3 kurşunun iş yerine isabet ettiği belirlendi.