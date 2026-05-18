Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Hatay haberleri: Döviz bürosunda dehşet anları! | Son dakika haberleri

        Döviz bürosunda dehşet anları!

        Hatay'da husumetlisine ait döviz bürosunu silahla basan ve iş yerine girmeden önce kurşun yağdıran saldırganın yaşattığı dehşet anları kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 10:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Döviz bürosunda dehşet anları!

        Hatay'da husumetlisine ait döviz bürosunu silahla basan ve iş yerine girmeden önce kurşun yağdıran saldırganın yaşattığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

        İHA'nın haberine göre döviz bürosu sahibinin ve müşterinin silahlı saldırganla boğuşarak kurşunların hedefi olmaktan kurtulduğu anlar ise film sahnesini aratmadı.

        Olay; 14 Mayıs günü Reyhanlı ilçesinde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan S.D.'ye ait döviz bürosunu silahla basan B.K. isimli kişi, iş yerine kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği iş yerine giren saldırgan, geçmişte husumetlisi olduğu döviz bürosu sahibini vurmaya çalıştı.

        Döviz bürosundaki müşteri ve iş yeri sahibinin boğuşmasıyla saldırgan, iş yeri sahibine ateş etmeden etkisiz hale getirildi. Film sahnelerini aratmayan görüntülerde; silahlı saldırganın döviz bürosunu bastığı, ardından iş yeri sahibine doğru ateş etmeye çalıştığı ve silahlı saldırganı iş yeri sahibi ve müşterinin etkisiz hale getirdiği anlarsa an be an görüldü.

        Olay yerine kısa sürede gelen polis ekiplerinin çalışmasıyla olayın faili B.K. yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 3 kurşunun iş yerine isabet ettiği belirlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Türkiye savaşların parçası olmadı"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Habertürk'e konuştu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Otelde doğalgaz kaçağı! Hastaneye kaldırıldılar!
        Otelde doğalgaz kaçağı! Hastaneye kaldırıldılar!
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu