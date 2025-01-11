Hatayspor: 1 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. 3 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve 4 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Rizespor 2-1 kazandı.
Ç. Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Lamine Diack (k.k) ve 63'te Rachid Ghezzal (p) kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 23. dakikada Bilal Boutobba'dan geldi.
Bu sonucun ardından Rizespor 4 maç sonra kazandı ve 24 puana yükseldi. Üst üste 3. maçını da kaybeden Hatayspor ise 9 puanda kaldı.
Ligin 20. haftasında Rizespor deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Hatayspor ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.