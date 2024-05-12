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        Hatayspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor, evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Görkem Sağlam ve Renat Dadashov'un golleriyle galip gelen Hatayspor, küme düşmekten kurtulmak adına kritik bir galibiyet alarak puanını 37'ye yükseltti. Başkent ekibi ise 39 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 21:21 Güncelleme: 12.05.2024 - 21:21
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        Hatayspor 2. yarıda açıldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Hatayspor oldu.

        Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 71'de Görkem Sağlam ve 90. dakikada Renat Dadashov attı. MKE Ankaragücü'nün tek golünü ise 85. dakikada Federico Macheda kaydetti.

        Bu sonucun ardından küme düşmeme mücadelesi veren Hatayspor, puanını 37'ye yükseltti. MKE Ankaragücü ise 39 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Başkent ekibi ise evinde Pendikspor'u ağırlayacak.

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