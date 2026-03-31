        Hatice Aslan, Mahir Günşiray'a aşını ilan etti: Birlikteliğimizi hiç saklamadık, onu çok seviyorum - Magazin haberleri

        Hatice Aslan: Birlikteliğimizi hiç saklamadık

        Üniversiteden arkadaşı Mahir Günşiray ile 40 yıl sonra aşk yaşamaya başlayan oyuncu Hatice Aslan, birlikteliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu

        Giriş: 31.03.2026 - 15:06
        "Birlikteliğimizi hiç saklamadık"

        Oyuncu Mahir Günşiray, geçtiğimiz ay üniversiteden sınıf arkadaşı olan meslektaşı Hatice Aslan ile aşk yaşadığını duyurmuştu.

        Aslan ile 40 yıl boyunca hiç görüşmediklerini belirten Günşiray, ilişkilerinin nasıl başladığını ise şu sözlerle anlatmıştı: WhatsApp'ta bir sınıf grubumuz var. Ben de hep yelkenli teknemin olduğunu söylüyor ve arkadaşlarımı davet ediyordum. Hatice 'Gelirim' dedi. Sonra grup olarak gelme fikrinden yalnız Hatice geldi. Öyle de devam etti.

        Mahir Günşiray'ın açıklamalarının ardından Hatice Aslan da birlikteliği hakkında konuştu. Günşiray ile altı aydır aşk yaşadığını söyleyen Aslan, tesadüflere inandığını ve duygularını saklamayan biri olduğunu söyledi.

        "İNSAN HAYATI TESADÜFLERLE DOLU"

        Ünlü oyuncu, konuk olduğu Saba Tümer'le programında "İnsan hayatı tesadüflerle dolu. Mühim olan onu görmek ve değerlendirmek. Niyetini ortaya koyduğun zaman bir şeyler daha güzel oluyor. Bir şeyler kendiliğinden açılıyor. Ben de 'İyi insanlar karşıma çıksın' dedim" ifadelerini kullandı.

        "MAHİR'İ ÇOK SEVİYORUM"

        "Mahir'i çok seviyorum" diyen Hatice Aslan, "Hep ortadaydık. Hiç öyle saklamak gibi bir kaygımız yoktu. 'Bahar' dizisinin setindeyken herkes biliyordu; ekip arkadaşlarım, ailem, Mahir'in arkadaşları..." ifadelerini kullandı. Aslan, ayrıca Günşiray ile üniversite dönemlerinde aralarında bir şey olmadığını ifade etti.

