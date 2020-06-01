AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hava yolu hizmetlerinde maske, sosyal mesafe, kişisel ve kurumsal hijyen ile çalışanlarca riske uygun koruyucu teçhizat kullanılması unsurlarından asla taviz vermeyeceklerini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında durdurulan hava yolu ulaşımının yeniden başlatılması dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Havalimanındaki Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda ilerleyen Türkiye'yi yarınlara hazırlayan projelerle yollarına devam ettiklerini söyledi.

Ulaşım ve altyapının önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Çünkü biliyoruz ki büyük bir ülke olmanın ilk şartlarından biri, sosyal ve ekonomik olarak bizleri dünyayla bağlayan güçlü bir ulaşım ve altyapıya sahip olmak." dedi.

Salgın sırasında da proje çalışmalarına tedbiri elden bırakmadan 7/24 devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, buna karşın vatandaşlar için ulaşımın birkaç aylığına durma noktasına geldiğini, her şeyin onların sağlığı ve güvenliği için yapıldığını dile getirdi.

Karaismailoğlu, kötü günlerin geride bırakıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığımızın dirayetli yönetimi ve vatandaşlarımızın feraseti sayesinde bugünleri görebildik. Şimdi sosyal ve ekonomik hayatı canlandırma, gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza ümit aşılama zamanı. Bu amaçla vatandaşlarımızın sağlığı için üst düzey önlemler alarak normalleşme adımlarımızı kararlı ve tedbirli bir şekilde atmaya devam ediyoruz."

SERTİFİKALANDIRMA SÜRECİ DE BAŞLADI

Karaismailoğlu, geçen hafta yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin başlatıldığını anımsatarak, kara yollarında seyahat kısıtlamasının da bugün itibarıyla kaldırıldığını hatırlattı.

Bu adımların en önemlilerinden birini atarak, ilk iç hatlar uçuşunun bugün gerçekleştirildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"TK2150 sefer sayılı uçuşumuzla vatandaşlarımızla İstanbul'dan Ankara'ya geldik. Bugün ayrıca Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen koruyucu sağlık tedbirleri konusunda gereklilikleri yerine getiren havalimanlarımızı da sertifikalandırmaya başlamış olduk. Bu kapsamda ilk 'Havalimanı Salgın Sertifikası'nı İstanbul Havalimanı'na takdim ettik. Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Antalya ve Trabzon havalimanları sertifikalandı. Süreç tüm havalimanlarımızı kapsayacak."

USÜL VE ESASLAR BELİRLENDİ

Kovid-19 sonrası uçuşların normale dönmesi sürecinde Bakanlık olarak havalimanlarına yönelik gerekli hazırlıkların yapılması için bir ay boyunca yoğun çalışma sürdürdüklerini anlatan Karaismailoğlu, Sağlık Bakanlığının öngördüğü tedbirler doğrultusunda titizlikle gerçekleştirilen çalışmalar sonunda "Havalimanı Salgın Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi'ni" yayınladıklarını anımsattı.

Karaismailoğlu, salgının havalimanlarında yayılımını önlemek amacıyla işletmelerce alınacak tedbirler ve uygulanacak usul ve esasların belirlendiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Seyahatleri esnasında vatandaşlarımızın gönül rahatlığı içinde olması ve sağlıklarının korunduğundan emin olmaları bizler için çok önemli. Bu yüzden, bugünden itibaren havalimanlarına girişten varış noktalarındaki havalimanlarından çıkışa kadar yolculuğun tüm aşamalarında izolasyon odaklı yeni bir dönem başlatıyoruz. Sertifikamız sadece havalimanı işletmecileri, terminal işletmecileri ve yer hizmetleri kuruluşlarını değil, aynı zamanda havalimanına yolcu getiren ulaşım araçları ile yolcular da dahil olmak üzere her bir kurum ve kuruluşun kendi bünyesinde alması gerekli tedbirleri de içermektedir."

Karaismailoğlu, salgına karşı havalimanlarında belirlenen 4 temel unsura dikkati çekerek, "Herkesin maske takma mecburiyeti, sosyal mesafeye tam uyum, kişisel ve kurumsal hijyen tedbirlerinin alınması ve çalışanlarca riske uygun koruyucu teçhizat kullanılması unsurlarından asla taviz vermeyeceğiz. Havalimanlarımızda belirlenecek trafik sayısı kapsamında slot planlamaları yapılarak havalimanlarında ve uçaklarda sosyal mesafe şartları sağlanacak. Uçuş sırasında uçuş ekibinin yanı sıra uçak hijyen uzmanları da görev alacak. Uzmanlar, uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğinden emin olacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Hayat Eve Sığar (HES) projesine uygun olarak yolcuların iç hat uçuşlarına kabulünün, kişiye özel üretilen HES koduyla sağlanacağını belirten Karaismailoğlu, yolcuların ilgili uygulamaya girerek kayıt oluşturmaları gerektiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, biletlerini online satış kanalları, bilet satış ofisleri ve acenteler üzerinden temin eden yolcuların, sağlık durumlarını HES kodu üzerinden uçuşa 24 saat kala kontrol edeceklerini vurgulayarak, "Yolcularımızın yolculuk sürecini başlangıç noktasından varış noktasına kadar titizlikle takip edeceğiz ve aldığımız tüm tedbirleri harfiyen uygulayacağız. Salgın karşısında bütüncül tedbirleri alıp uygulamaya geçiren ilk ülke olarak hava yolu seyahatleri için almış olduğumuz önlemlerin başarıya ulaşacağına inanıyorum." diye konuştu.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla sağlık ve huzur içinde hava yolu ulaşımını kullanabileceklerini ifade eden Karaismailoğlu, gelecek günlerde yurt dışı uçuşların açılması yönündeki çalışmaların da sonuçlandıracağını söyledi.

Karaismailoğlu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede tüm dünyaya rehber olan Türkiye'nin normalleşme sürecinde de Cumhurbaşkanının liderliğinde gösterdiği başarılarla örnek gösterileceğine dikkati çekerek, yeniden seferlerine başlayan iç hat uçuşlarının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR BAŞLADI

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki aydan uzun süredir kapalı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar, İzmir'e yapılan seferle yeniden başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk iç hat uçuşu 90 yolcusu bulunan Pegasus Havayolları'na ait TC-CPJ tescilli B737 tipi uçakla ve PC4100 sefer sayısıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gerçekleştirildi. Uçuş öncesi havalimanı terminal girişlerinde yolcuların biletleri kontrol edilerek, termal kameralarla ateşleri ölçüldü. Biletleri bulunmayan kişiler terminal binasına alınmadı. Güvenlik kontrolünden geçen yolcuların kullandıkları kutular her kullanım sonrası görevlilerce dezenfekte edildi. Tüm havalimanı personeli maske takarken, yolcuların da maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü.

Yolcular sosyal mesafe kuralına göre güvenlik kontrolünden geçerek yine sosyal mesafenin korunması için zeminde uyarı bantları bulunan kontuarlarda bagajlarını teslim etti. Uçuş kartlarını alan yolcular daha sonra ikinci güvenlikten geçerek uçak kapılarına ulaştı. Bekleme salonlarında sosyal mesafenin korunması için sık sık anonslar yapıldı. Yolcular kapılarda uçuş kartlarını kendileri okutarak uçağa alındı.

Haftalar sonra gerçekleşen ilk uçuşa Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane de katıldı.

Uçuş öncesi açıklama yapan Nane, yeni dönemin tüm sektöre hayırlı olmasını dileyerek, 1 Haziran'ın Türk havacılığında bir milat olacağını söyledi.

Heyecanlı olduklarını dile getiren Nane, "Sektörümüz için çok önemli bir gün bugün. Biliyorsunuz ki 28 Mart’tan sonra uçuş yapamamıştık. 1 Haziran Türk havacılığında bir milat olarak tarihe yazılacak. Çünkü başka bir dönem yok ki Türk Havacılığında savaş günleri dahil, krizler dahil uçuşlara böyle uzun bir ara verdiğimiz. Bugün ilk uçuşumuzu başlatıyoruz Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan. İlk uçuşumuz İzmir’e. Ben de İzmir’e gideceğim ve geri geleceğim. Bütün sektörümüze hayırlı uçuşlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi Üst Yöneticisi Ersel Göral da, şunları kaydetti:

"Tüm yolcularımıza bundan sonrası için müsterih olmalarını rica ediyorum. Havalimanlarımız, terminal binalarımız ve uçak içi, en az evleri kadar güvenli. Endişesiz uçmaya devam edebilirler. İki aylık kapalılık döneminden sonra bugün iç hat uçuşlarımız başlıyor hayırlısıyla. İlk uçağımız bugün 10.15’de Pegasus Havayollarının İzmir seferi. Yaklaşık 90 yolcumuz var. Bunca kapalılık döneminden sonra ilk uçak için iyi sayılabilecek bir rezervasyon oranı. Biz hem havalimanı işletmesi firması olarak hem hava yollarımız olan uçak içerisinde ve terminal içerisinde gerekli tüm tedbirleri aldık. Misafirlerimizden önemli beklentilerimiz, talimatlara uymaları, hijyene ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri."

Pegasus Hava Yollarının İzmir uçuşunun ardından saat 10.40'ta da Anadolujet Hava Yolları'nın TK 7426 sefer sayılı Trabzon uçuşu gerçekleştirildi. Şirketin Sabiha Gökçen - Trabzon uçuşuna 97 yolcu katıldı.

Ticaret amacıyla seyahat ettiğini söyleyen yolculardan Bünyamin Kayaalp, "Biraz heyecanlıyız, pandemi sonrası ilk uçuş bizim için. Bu süreç bize biraz da sabırlı olmayı öğretti. İnsanlarda şu an o rahatlığı görebiliyorum. Eskisi gibi değiller daha sabırlılar. Biraz heyecan var ama bekliyoruz." dedi.

Yolculardan Alper Doğruer ise, "Hayatın normale dönmeye başlaması sevindirici ama ama artık eski normaller yok, yeni normallere göre yaşamaya bakıyoruz. Bakalım inşallah tamamen biter de eski hayatımıza döneriz ama şu anki döneme de alıştık. Alınan önlemler gayet iyi herkes daha bilinçli bu konuda insanların bilinçli oması güzel. Dolayısıyla böyle devam ederse daha da azalır diye umuyoruz." ifadelerini kullandı.