'Hayat Bilgisi'nin 'Kikirik'i Çisil Oral'dan 'estetik' itirafı
Bir dönemin sevilen gençlik dizilerinden olan 'Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Kikirik' karakteriyle tanınan Çisil Oral ile konuştuk. Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri olan oyuncu; "Güzeli aramayı, değişmeyi, dönüşmeyi hep çok sevdim" dedi
Gani Müjde'nin senaristi olduğu 'Hayat Bilgisi', unutulmayan gençlik dizilerinden. Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu ve Rutkay Aziz gibi usta oyuncuların da rol aldığı yapım, Gökçe Bahadır, Aslı Enver, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi isimlere şöhreti getirdi.
2003 - 2006 arasında yayınlanan dizide 'Kikirik' karakterine hayat veren Çisil Oral ile konuştuk. Oral, oyunculuk hikâyesini ve büyük değişimini anlattı.
Çisil Oral; "Oyunculuk serüvenim konservatuvar yıllarımda Hadi Çaman Tiyatrosu'nda reji asistanlığı ve çocuk oyunlarıyla başladı. Ardından Levent Kırca - Oya Başar Tiyatrosu, Sadri Alışık Tiyatrosu, Nilüfer Belediye Tiyatrosu başta olmak üzere pek çok tiyatroda devam etti. Sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Yazarlık ve Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro bölümünden mezun oldum" dedi.
İLK DİZİSİ 'KAYNANALAR'
İlk dizi deneyimini TRT’de yayınlanan ve Tekin Akmansoy’un da başrolünde yer aldığı 'Kaynanalar' dizisiyle yaşayan Çisil Oral; "Konuk oyuncu olarak yer aldım. Turizm acentasında çalışan genç bir kızı canlandırdım. Fethi Kantarcı ile karşılıklı oynamıştık. Çok severek izlediğim bir diziydi, benim için çok güzel bir anıdır" ifadelerini kullandı.
Oyuncu, 'Hayat Bilgisi' dizisine dahil olmasıyla ilgili şunları söyledi: Menajerim Tümay Özokur, 'Hayat Bilgisi' adında bir dizinin başlayacağını, benimle de görüşmek istediklerini söyledi. Kadroyu duyunca çok heyecanlandım, görüşmeye gittim. Ardından Gani Müjde ile karakter ile ilgili bir görüşme daha gerçekleştirdik ve diziye katıldım.
"PERRAN KUTMAN İLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"
Çisil Oral, "Perran Kutman hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Perrak Kutman'a, 'Perran Anne' derdik. Hepimize sette çok öğretici, çok yol gösterici oldu. Onunla çalışabildiğim için çok şanslı hissediyorum ve onu çok seviyorum.
Çisil Oral, diziyle ilgili ayrıca şunları kaydetti: Okul hayatı hepimizin yaşamında unutulmaz anıların olduğu yaşanmışlıklarla dolu olduğundan, tekrar öğrencilik günlerine, o heyecanları tekrar yaşadığımız zamanlara götürdü bizi. Gani Müjde’nin kalemi ve başta Perran Kutman olmak üzere kıymetli bir oyuncu kadrosu da olunca hem bizler hem seyirci kucakladı diziyi.
'Kikirik'i çok severek oynadığı bir karakter olduğunu ifade eden Çisil Oral; "Saflığı, masumiyeti, çocuksuluğu ve heyecanıyla çok da sevildi. Sonrasında gelen projeler de onun türevleri oldu, hatta aynı karakterin devamı niteliğinde de pek çok proje geldi ama o zaman işin tadı kaçabilirdi. Ben de bu süreçte ara verdiğim okul hayatımı tamamladım ve tiyatroya ağırlık verdim. Bir diğer esas mesleğim olan oyun yazarlığının üzerine yoğunlaşmayı istedim. 'Kikirik' kadar sevileceğine inandığım başka karakterler de olacaktır elbet" dedi.
Çisil Oral, 'Hayat Bilgisi'ndeki bazı rol arkadaşlarıyla hâlâ görüştüğünü de sözlerine ekledi.
"BİRKAÇ ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİM"
Oyuncu, "Zaman zaman değişiminizle de gündeme geliyorsunuz. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna karşılık şunları söyledi: Evet, görüyorum ben de. Çok da normal buluyorum, ilgi çekici ve merak uyandıran konular çünkü. Özellikle mesaj kutum doktorumun ismini soran yüzlerce mesajla doluyor, görebildiğim herkese de elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Kendimde yaşamda olduğu gibi güzeli aramayı, değişmeyi, dönüşmeyi hep çok sevdim, estetikte bunlardan biri. Kendimde de doğru olduğuna düşündüğüm birkaç estetik operasyon geçirdim, yani kısaca plastik cerrahinin eseri, benlik bir şey yok. (Gülüyor) Burnumdan operasyon geçirdim, dolgularla da destekledik.
Pek çok tiyatro oyununda da sahne alan Çisil Oral; "Tiyatro, olmaktan en heyecan duyduğum yer. Kendi yazdığım bir oyunda oynamanın mutluğu ise paha biçilmez. Bunun dışında benden oyun isteyen meslektaşlarıma da en iyisini oldurmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
ŞİMDİLERDE NELER YAPIYOR?
Yaşamını İstanbul'da sürdüren oyuncu, şimdilerde ise neler yaptığını da anlattı. Çisil Oral; "Önümüzdeki sezona oynayacağım, kendi yazdığım tek kişilik bir oyunum var, onun hazırlıkları ile ilgileniyorum. İki ayrı meslektaşımın istediği biri tek kişilik kadın oyunu, diğeri kalabalık kadrolu bir komedi oyunu var, onları yazıyorum. Yazdığım oyunlar kitap olarak çıkacak onların hazırlıkları da var. Dijital bir platformla fantastik bir komedi dizisi için görüşüyoruz, anlaştığımız taktirde onun senaryosunu yazacağım. Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali için yazdığım bir oyunun çevirisi yapılıyor, onun için de çok heyecanlıyım" dedi.
Çisil Oral, "Sizi yeniden dizilerde görecek miyiz?" sorusuna ise, "Elbette, ben de çok özledim. Belki de kendi yazdığım bir proje olur, keyifle hayata geçer" yanıtını verdi.