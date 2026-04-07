        Hayat Kimya'dan Mersin'e 50 milyon dolarlık yatırım

        Hayat Kimya’dan Mersin’e 50 milyon dolarlık yatırım

        Hayat Kimya'nın Mersin'de 2025 yılında inşaatına başladığı deterjan fabrikası 2026'nın ilk çeyreğinde devreye alındı. Fabrikanın yatırım bedeli 50 milyon dolar olarak açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Hayat Kimya'dan Mersin'e 50 milyon dolarlık yatırım

        Bingo, Molfix, Molped, Familia ve Papia gibi 16 güçlü markasıyla faaliyet gösteren Hayat Kimya, Mersin’de kurduğu yeni deterjan üretim tesisini devreye aldı. 50 milyon doları aşan yatırım tutarıyla hayata geçen yeni tesis, Hayat Kimya'nın büyüme hedefleri doğrultusunda hem iç pazara hem ihracat pazarlarına üretim yapacak.

        Mersin’de yaklaşık 235 bin metrekarelik kampüs alanı içerisinde, Hayat Kimya’nın Türkiye’deki ikinci temizlik kağıdı tesisinin yanında konumlanan ve tamamen ayrı bir fabrika binası olarak sıfırdan inşa edilen yeni deterjan tesisi, 23 bin metrekarelik üretim alanına sahip. 2025 yılında inşaatına başlanan Hayat Kimya’nın ev bakım kategorisindeki ikinci deterjan tesisi kısa sürede tamamlanarak 2026 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçti.

        Yıllık 230 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni tesis, Hayat Kimya'nın Türkiye’deki toplam deterjan üretim hacmini 1 milyon tona çıkarırken, 300 kişiye de ek istihdam sağlayacak. Hayat Kimya, Türkiye’de Kocaeli ve Mersin’deki tesislerinin yanı sıra Cezayir ve İran’daki üretim tesisleriyle birlikte toplam 3 ülkede 4 farklı lokasyonda deterjan üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

        Hayat Kimya’nın uçtan uca dijital otomasyon ve yapay zeka destekli sistemler sayesinde üretim ve kalite kontrol süreçlerinde yüksek standartlar sağladığı Mersin deterjan üretim tesisi yatırımı, aynı zamanda şirketin sürdürülebilirlik vizyonu ile doğru orantılı tasarlandı. Tesisin limanlara, tedarikçilere ve sevkiyat noktalarına yakın konumu sayesinde lojistik kaynaklı karbon emisyonları azaltılıyor. Aynı zamanda çatıya kurulan 2,5 megawatt (MW) gücündeki güneş panelleri ile tesisin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 15’i yenilenebilir kaynaklardan karşılanırken, kampüste bulunan kojenerasyon sistemi sayesinde ısı geri kazanımı sağlanarak dış enerji ihtiyacı minimum seviyeye indiriliyor.

        Yeni tesis, esnek üretim yapısı sayesinde Hayat Kimya’nın pazardaki değişimlere uyum kabiliyetini artırırken, kaliteli ve hızlı hizmet sunma anlayışını güçlendiriyor. Gelişmiş veri ve analiz altyapısı ise operasyonel ve ticari karar süreçlerini daha güçlü hale getiriyor.

        “YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ”

        Hayat Kimya Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Güler hayata geçirilen yeni yatırım ile ilgili; “Hayat Kimya’nın hızlı tüketim sektörüne girerken seçtiği ilk alan olan deterjan pazarında ülkemize yeni bir yatırım yapmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Bingo, Test ve Has markalarımızla hizmet verdiğimiz deterjan pazarında, şirketimizin doğduğu, büyüdüğü Türkiye stratejik bir pazar. İnşaatına 2025 yılında başladığımız ve hızla tamamladığımız bu tesis, Türkiye’deki ve ihracat pazarlarındaki gücümüzü artıracak. Bu tesis, sektöründe global bir oyuncu olan ve 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirketimizin, her geçen gün artan iç pazar ve ihracat talebine karşılık verecek şekilde son derece üstün teknolojilerle tasarlandı. Bölge halkına istihdam da sağlayacak olan bu tesis Hayat Kimya’nın sürdürülebilirlik stratejisi ile de doğru orantılı kurgulandı. Tesisimizin Mersin’de olması da bu anlamda stratejik bir hamledir. Ülkemize ve ülkemizin global pazarlarda güçlenmesine vesile olacak yatırımları hayata geçirmeye kararlılıkla ve hızla devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

        Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri: MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi, ABD ve İran ateşkes planladı

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...MHP İSTANBUL İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİMHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı" bilgisini paylaştı. KABİNE TOPLANDI: G...
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
